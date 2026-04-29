China cere consolidarea ONU: „Ca să nu avem legea junglei”

Wang Yi, ministrul de externe al Chinei, fotografiat în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, FOTO: zz, Andrea Renault, STAR MAX, IPx / AP / Profimedia

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a pledat miercuri pentru consolidarea ONU și a multilateralismului în contextul creșterii instabilității globale, pentru a „nu permite să prevaleze legea junglei”, scriu agențiile EFE și Agerpres.

Șeful diplomației chineze a exprimat această poziție în timpul unei întâlniri la Beijing cu președinta celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, fosta șefă ecologistă a diplomației germane, Annalena Baerbock.

În fața unui tablou internațional cu focare de tensiune și cu țări ce recurg la o abordare bazată pe forță, „este necesar să menținem calea corectă a unității și cooperării și să nu permitem să prevaleze legea junglei”, a subliniat ministrul Wang Yi, conform unui comunicat emis de Ministerul chinez de Externe.

El a spus că ONU și multilateralismul se confruntă cu „provocări serioase” și că nu trebuie permise hegemonismul, practicile de intimidare și impunerea voinței celui mai puternic, ci trebuie susținut un sistem bazat pe echitate și justiție.

Ministrul chinez de externe a descris Adunarea Generală a ONU drept principala platformă a multilateralismului și a asigurat că țara sa va continua să apere acest sistem internațional, promovând dezvoltarea comună a tuturor țărilor și consolidând guvernanța globală.

„Țările trebuie să se unească mai mult ca niciodată pentru a sprijini ONU”

La rândul său, Annalena Baerbock a mulțumit Chinei pentru sprijinul acordat ONU și a subliniat „rolul fundamental” al acestei țări, ca membru fondator și permanent al Consiliului de Securitate, în apărarea dreptului internațional.

„În fața presiunii crescânde asupra multilateralismului și a atacurilor directe la adresa Cartei ONU, țările trebuie să se unească mai mult ca niciodată pentru a sprijini organizația”, a semnalat ea.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, China a îndemnat la o soluționare negociată a conflictului, susținând toate inițiativele menite să reducă tensiunile și a pledat pentru un rol al Consiliul de Securitate al ONU care să contribuie la atenuarea unor astfel de tensiuni și care „să nu sprijine acte ilegale de război”.

China a condamnat în mod repetat atacurile americane și israeliene împotriva Iranului, dar a subliniat în același timp necesitatea „respectării suveranității” țărilor din Golf, cu care menține puternice legături politice, comerciale și energetice și care au fost ținta represaliilor iraniene întrucât sunt aliate ale SUA și găzduiesc baze americane folosite în operațiunile militare.