China cere Iranului „să-i țină în frâu pe Houthi”. Ce motive are Beijingul și care este influența sa la Teheran

China a cerut Teheranului să țină în frâu milițiile Houthi din Yemen după un apel adresat Beijingului de către Arabia Saudită în urma ofensivei grupării pro-iraniene de săptămâna trecută, au declarat trei surse iraniene, citate de Reuters.

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Arabia Saudită a cerut ajutorul Chinei după ce Houthi au avansat rapid de-a lungul coastei Mării Roșii și în jurul strâmtorii Bab el-Mandeb, ceea ce periclitează traficul maritim și exporturile de petrol saudite.

China a cerut public reținere, dialog și revenirea la o navigație sigură, însă în mesajul privat adresat Iranului a mers mai departe. Beijingul vrea ca Iranul să-și folosească influența asupra Houthi pentru a preveni extinderea conflictului într-o manieră în care să pericliteze transpoturile de hidrocarburi către China.

Răspunsul Iranului la mesajul chinez a fost că stabilitatea și pacea în regiune depinde de încheierea războiului declanșat de SUA și Israel. Sursele citate au spus că oficialii chinezi nu au recurs la amenințări că ar putea să pună presiune economică asupra Iranului în caz că nu-și folosește influența pe care o are pe lângă Houthi.

Într-un răspuns pentru Reuters transmis de către Ministerul de Externe chinez se spune: „China nu dorește ca tensiunile regionale să se extindă în Yemen și Marea Roșie. Escaladarea instabilității regionale nu este în interesul niciuneia dintre părți. Suveranitatea și securitatea statelor trebuie respectată, iar facilitățile vitale pentru traiul oamenilor nu trebuie luate ca ținte. China cere să se pună capăt acțiunilor care complică și mai mult situația”.

Interesele Chinei în zonă

China este cel mai mare partener comercial al Iranului de mai bine de un deceniu și rămâne cel mai mare cumpărător al petrolului pe care-l produce, cu 80% din petrolul exportat pe cale maritimă de către Iran în 2025, echivalent a circa 1.400.000 de barili pe zi.

„Beijingul este una dintre puținele capitale care încă pot presa Iranul să-i țină în frâu pe Houthi”, a declarat un diplomat occidental care activează în regiune.

Orice amenințare a Houthi la adresa traficului în Marea Roșie și Bab el-Mandeb riscă să înrăutățească criza energetică globală apărută după blocarea strâmtorii Ormuz, în condițiile în care China depinde de siguranța navigației în ambele strâmtori.

Jumătate din importurile de petrol ale Chinei vin din Orientul Mijlociu iar volumul comerțului dintre China și țările din Consiliul de Cooperare al Golfului se ridică la 300 de miliarde de dolari anual. „Iranul poate perturba Ormuzul, însă de la un punct încolo acest lucru afectează chiar puterea de care Teheranul depinde din ce în ce mai mult”, a declarat Alex Vatanka, director la Institutul Orientului Mijlociu de la Washington.

Deocamdată este neclar dacă Teheranul va da curs solicitării Beijingului. China oferă Iranului investițiile necesare pentru susținerea industriei petrolieire, iar în 2023 și-a demonstrat influența diplomatică în zonă prin medierea înțelegerii care a dus la reluarea legăturilor dintre Iran și Arabia Saudită, după ani de ostilitate.

Analiștii cred că testul influenței chineze va fi dat de disponibilitatea Beijingului de a forța mâna Iranului să intervină pe lângă Houthi.