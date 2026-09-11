China denunță o vizită în Europa ținută secretă până în ultimul moment: „Demnă de dispreț”

Vicepreședinta taiwaneză Hsiao Bi-khim efectuează o vizită rară în Europa, participând la un forum dedicat democrației în Italia împreună cu ministrul de externe al Taiwanului, China condamnând această vizită în Europa drept „demnă de dispreț”, transmite Reuters.

Deși miniștrii de externe taiwanezi vizitează uneori Europa și alte regiuni ale lumii care nu au relații oficiale cu insula revendicată de China, este rar ca un oficial de rang atât de înalt precum vicepreședintele să facă astfel de vizite, având în vedere riscul unei reacții negative din partea Beijingului împotriva țării gazdă.

China afirmă că Taiwanul este una dintre provinciile sale, poziție respinsă categoric de insula guvernată democratic.

Biroul prezidențial de la Taipei a precizat într-un scurt comunicat că Hsiao a fost invitată să participe la Conferința Ventotene pentru Libertate și Democrație și călătorește împreună cu Lin Chia-lung, ministrul taiwanez de externe.

Oficialii din Taiwan nu se vor întâlni cu membri ai guvernului italian

Ministerul chinez de Externe, care se opune în mod obișnuit oricăror vizite în străinătate ale liderilor taiwanezi, a declarat că a înaintat pe lângă Italia și Uniunea Europeană „demersuri solemne” în legătură cu această vizită.

„Autoritățile Partidului Democrat Progresist și anumiți politicieni nu au precupețit niciun efort pentru a atrage atenția pretutindeni”, a declarat Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe de la Beijing, referindu-se la partidul aflat la guvernare în Taiwan.

„Un astfel de comportament este demn de dispreț și, în cele din urmă, inutil”, a continuat ea.

Două surse familiarizate cu itinerariul oficialilor taiwanezi au declarat pentru Reuters că ministrul italian de externe Antonio Tajani nu se va întâlni cu aceștia și nu există planuri pentru întâlniri la cabinetul prim-ministrului.

Conferința de la Ventotene a început joi și se desfășoară până sâmbătă.

Vicepreședinta taiwaneză Hsiao Bi-khim, alături de președintele Lain Ching-te, FOTO: Yu Chen Cheng / AFP / Profimedia

Vizita a fost ținută secretă de teama reacției Chinei

Pina Picierno, vicepreședintă a Parlamentului European, a anunțat vineri dimineața pe pagina sa de Facebook că Hsiao participă la conferință, precizând că prezența acesteia fusese inițial ținută secretă din cauza îngrijorărilor legate de reacția Beijingului.

„Întrucât regimul chinez continuă să folosească amenințările și intimidarea pentru a-i împiedica pe liderii politici taiwanezi să participe la conferințe libere, prezența ei a fost ținută secretă pentru a ne asigura că poate ajunge efectiv aici”, a adăugat Picierno într-un comentariu video transmis de la conferință.

Italia, la fel ca majoritatea țărilor, nu are relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, deși Vaticanul este unul dintre cei 12 aliați diplomatici pe care Taipeiul îi mai are.

Taiwanul și Italia mențin ambele ambasade de facto în capitalele celeilalte, iar între cele două există zboruri directe.

Taiwanul încearcă să se apropie de Europa

În noiembrie anul trecut, Hsiao a susținut un discurs la summitul anual al Alianței Interparlamentare pentru China, desfășurat în Parlamentul European de la Bruxelles.

Taiwanul a urmărit să-și consolideze relațiile cu Europa, în special după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022. Europa are propriile dispute cu China, atât în ceea ce privește dezechilibrele comerciale, cât și criticile sale față de ceea ce consideră a fi sprijinul Beijingului pentru Moscova.

Hsiao a fost supusă sancțiunilor de către China, care a acuzat-o că ar fi o „adeptă înverșunată a independenței” Taiwanului.

Guvernul de la Taipei afirmă că doar populația insulei poate decide asupra viitorului său și respinge revendicările Chinei.