China dezvoltă o nouă generație de arme nucleare, avertizează serviciile americane. Detaliile dezvăluite de SUA după un test chinez secret

China a făcut cel puțin un test nuclear exploziv în secret în ultimii ani, ca parte dintr-un efort mai amplu de transformare a arsenalului nuclear pentru a-l face cel mai avansat din punct de vedere tehnologic de pe planetă, au declarat pentru CNN surse multiple care cunosc evaluările serviciilor americane de informații.

Serviciile americane cred că autoritățile chineze dezvoltă o nouă generație de arme nucleare, iar comunitatea de intelligence – și nu numai – se întreabă dacă nu cumva a fost schimbată și perspectiva Beijingului în ceea ce privește strategia nucleară, au mai spus sursele.

Investițiile în arsenalul nuclear național apropie China de un statut similar cu cel al Statelor Unite și Rusiei, dar i-ar putea oferi Beijingului capacități tehnice pe care niciuna dintre cele două puteri nucleare dominante nu le posedă în prezent.

Test nuclear secret la Lop Nur

Conform surselor și declarațiilor făcute recent de oficiali americani, în iunie 2020, China a făcut în secret un test nuclear exploziv la centrul de la Lop Nur, în nord-vestul țării, în ciuda moratoriului autoimpus din 1996, și plănuiește să facă și altele pe viitor.

Deși testul fusese dezvăluit de oficiali din Departamentul de Stat al SUA în această lună, până acum nu era cunoscut scopul exercițiului.

Probele adunate ca parte a unei analize ulterioare a evenimentului din iunie 2020 i-au făcut pe oficialii americani să ajungă la concluzia că Beijingul vrea să dezvolte o nouă generație de arme nucleare, spun sursele. Este vorba inclusiv despre sisteme de arme capabile să lanseze focoase nucleare miniaturizate multiple dintr-o singură rachetă.

China pare să dezvolte și arme nucleare tactice de putere mică, o premieră pentru țară, care ar putea fi desfășurate împotriva unor ținte aflate la distanțe mai mici, inclusiv în scenarii în care Beijingul răspunde la o potențială intervenție americană pentru apărarea Taiwanului, au adăugat sursele.

Un arsenal nuclear în creștere

Oficiali din comunitatea americană de informații afirmaseră public că autoritățile chineze și-au extins agresiv siturile nucleare, iar analiștii suspectează că țara încearcă să dezvolte noi tehnologii. Acum oficialii americani sunt de părere că există probe solide care susțin această teorie, în parte ca urmare a detaliilor pe care le-au aflat despre testul din 2020.

Arsenalul nuclear chinez a apărut în 1964. A produs focoase nucleare mai rapid decât orice altă țară din lume, însă arsenalul său este mult mai mic decât al Statelor Unite și Rusiei, care continuă să dețină cea mai mare parte a armelor nucleare de pe planetă.

În perioada 2015-2025, China și-a crescut arsenalul la 600 de focoase, de la 260. SUA are 5.177, iar Rusia are 5.459, potrivit United States Studies Centre, think-tank de la Universitatea din Sydney.