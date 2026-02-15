China confirmă scutirea de vize pentru vizitatorii britanici și canadieni începând cu 17 februarie

Vizitatorii britanici și canadieni vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile făcute de liderii acestor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la Beijing, relatează AFP.

„Deţinătorii de paşapoarte obişnuite din aceste ţări pot intra în China fără viză pentru afaceri, turism, vizitarea rudelor sau a prietenilor, schimburi sau tranzit, pentru o perioadă care nu depăşeşte 30 de zile”, a anunţat Ministerul chinez de Externe, adăugând că această politică va fi în vigoare până la 31 decembrie.

Anunţul are loc în urma vizitelor efectuate la Beijing în ianuarie de premierul britanic Keir Starmer şi de premierul canadian Mark Carney. Ei şi-au exprimat dorinţa de a consolida relaţiile bilaterale cu China, în momentul unei răciri accentuate a relaţiilor cu SUA.

Cei doi lideri au raportat progrese în relaţiile cu Beijingul, în special în perspectiva vizitelor în China fără viză.

Decizia anunţată duminică de Beijing are drept scop „să faciliteze în continuare schimburile dintre persoanele din China şi alte ţări”, a explicat ministerul chinez în comunicatul său.