Iranul spune că Ucraina a devenit o „țintă legitimă” pentru că sprijină Israelul cu drone

Imaginea unei drone Shahed folosită de ruși pentru a ataca Ucraina. Foto: Aleksandr Gusev / Zuma Press / Profimedia

Șeful Comisiei pentru securitate națională din Parlamentul iranian, Ebrahim Azizi, a spus sâmbătă că, prin oferirea de drone Israelului, Ucraina s-a implicat în război și și-a transformat teritoriul într-o „țintă legitimă” pentru Iran.

„Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina eșuată s-a implicat de facto în război și, conform Cartei ONU, a transformat întreg teritoriul său într-o țintă legitimă pentru Iran”, a scris el într-o postare pe X, conform Agerpres.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Paris cu Reza Pahlavi (oponent și rezident în exil), fiul șahului, cu care a discutat situația din Iran și ceea ce a calificat drept „operațiunea SUA împotriva regimului terorist”.

În apariția lor comună, liderul de la Kiev a amintit că Ucraina a trimis echipe de experți în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a-și împărtăși experiența în ceea ce privește doborârea dronelor iraniene Shahed.

Președintele Zelenski a afirmat că conducerea statului iranian a suferit „pierderi semnificative” și a făcut apel la o mai mare protecție pentru poporul iranian, pentru ca acesta să își poată decide destinul fără ca regimul de la Teheran să profite de situația actuală.

De asemenea, a pledat pentru mai multă presiune internațională și eforturi comune pentru atingerea acestor scopuri și și-a exprimat dorința de a vedea „un Iran liber” care să nu colaboreze cu Rusia și să nu destabilizeze Orientul Mijlociu, Europa și lumea, și a mulțumit sprijinului prințului moștenitor pentru suveranitatea Ucrainei.