China face un apel către cetățenii săi după ce Zelenski a spus că mercenari chinezi luptă alături de armata lui Putin

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun. Credit line: Johannes Neudecker / DPA / Profimedia

Guvernul chinez a anunțat miercuri că a „îndemnat cetățenii chinezi să evite orice implicare în conflictul” din Ucraina, după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că trupele ucrainene luptă împotriva „mercenarilor” străini din diferite țări, inclusiv China, informează EFE, citată de Agerpres.

„Poziția Chinei cu privire la criza ucraineană este coerentă și clară: Ne angajăm să promovăm discuțiile pentru pace și să facilităm o încetare a focului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, într-un comunicat.

Guo a afirmat că „China a emis numeroase avertizări de securitate, îndemnând cetățenii chinezi să rămână departe de zonele de conflict armat și să evite orice implicare în conflict”.

Autoritățile chineze au subliniat „în mod special că cetățenii chinezi ar trebui să se abțină de la a participa la operațiuni militare de partea oricărui tabere”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Reacția Chinei vine după ce Volodimir Zelenski a afirmat luni că trupele ucrainene din nord-estul Ucrainei luptă împotriva „mercenarilor” străini din diferite țări, inclusiv China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și din țări africane, și a promis o ripostă a Kievului.

Zelenski a acuzat anterior Moscova că recrutează luptători chinezi pentru războiul împotriva Ucrainei, acuzații negate de Beijing.

De la începutul războiului din Ucraina, China a menținut o poziție ambiguă cu privire la conflict, solicitând respect pentru „integritatea teritorială a tuturor țărilor”, inclusiv a Ucrainei, și atenție pentru „preocupările legitime ale tuturor” statelor, referindu-se la Rusia.

Astfel, Beijingul s-a opus sancțiunilor unilaterale împotriva Moscovei și a cerut o soluție politică pentru conflict.

Occidentul a acuzat China că susține campania militară rusă, lucru pe care Beijingul l-a negat întotdeauna, și că furnizează Moscovei componente cheie de care are nevoie pentru a produce armament.