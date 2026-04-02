China ia poziție și denunță atacurile SUA-Israel asupra Iranului. „O încălcare clară a dreptului internațional”

Ministrul chinez al Afacerilor Externe, Wang Yi, a declarat joi că atacurile americano-israeliene asupra Iranului reprezintă „o încălcare clară a dreptului internațional”, a anunțat televiziunea de stat CCTV, potrivit AFP.

Wang Yi a subliniat, de asemenea, în urma unor discuții cu omologii săi din Arabia Saudită, Germania și UE, că Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite – organism în care China este membru permanent – „trebuie să împiedice escaladarea conflictului”.

Un proiect de rezoluție, introdus de Bahrain și dezbătut în Consiliul de Securitate, vizează autorizarea recurgerii la „toate mijloacele necesare” pentru a asigura libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz, în prezent blocată de facto de Iran.

„Atacul militar lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului nu a fost autorizat de Consiliul de Securitate și încalcă în mod clar dreptul internațional”, i-a spus Wang ministrului german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, în cadrul unei convorbiri telefonice joi, conform CCTV.

„Consiliul de Securitate ar trebui să se concentreze pe rezolvarea situației, nu pe a conferi un aer de legitimitate unor acțiuni militare neautorizate și, cu siguranță, nu pe intensificarea și mai mare a conflictului”, a mai spus Wang, într-o discuție telefonică separată cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Beijingul este un partener apropiat al Teheranului și principalul cumpărător al petrolului iranian, cea mai mare parte a țițeiului care ajunge în China trecând prin strâmtoarea Ormuz.

Însă China are, de asemenea, legături economice strânse cu țările din Golf și a condamnat în repetate rânduri atacurile lansate de Teheran asupra teritoriilor acestora.

China a propus recent, împreună cu Pakistanul, o inițiativă de pace în cinci puncte care să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

Planul propus de China și Pakistan include un armistițiu imediat, sprijinirea negocierilor de pace, protecția obiectivelor fără caracter militar, securitatea rutelor maritime și respectarea Cartei ONU.