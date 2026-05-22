China și-a modificat sistemul „hukou” care împarte populația în două categorii distincte

China a modificat vineri sistemul său de reședință permanentă, numit „hukou”, solicitând ca mai multe orașe să abolească restricțiile care îi afectează de decenii pe muncitorii migranți, relatează agențiie AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Guvernul chinez a publicat directive care cer orașelor să le garanteze cetățenilor un acces echitabil la servicii, indiferent de statutul lor de rezident, a relatat canalul de televiziune de stat CCTV.

Sistemul „hukou” a fost instituit în anii 1950 pentru a reglementa mobilitatea populației și clasifică chinezii în două categorii, urbani și rurali.

Teoretic, fiecare chinez este liber să se stabilească, să trăiască și să muncească în altă parte a țării. Realitatea este însă că, din cauza acestui sistem de înregistrare, chinezii beneficiază de anumite servicii publice (asigurare de sănătate, școală) doar acolo unde sunt înregistrați. În general este vorba de locul lor de naștere.

Având în vedere că o populație importantă de muncitori migranți este prezentă în majoritatea marilor orașe, acest sistem are scopul de a evita o urbanizare necontrolată.

Noile direcții trasate de guvernul comunist al Chinei

Noile directive recomandă eliminarea totală a restricțiilor de înregistrare a gospodăriilor care împiedică migranții să aibă acces la asigurarea socială de care beneficiază persoanele angajate.

Accesul acestora la îngrijiri medicale de bază în locul de reședință ar trebui de asemenea consolidat, potrivit guvernului central de la Beijing.

Noile măsuri prevăd de asemenea îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii migranților, în special prin creșterea proporției celor școlarizați în școlile publice pe durata învățământului obligatoriu.

Potrivit experților, orașe chineze de dimensiuni mai modeste au implementat deja politici similare pentru a atrage locuitori noi.

„Întrebarea cheie este să vedem în ce măsură megapolisurile chineze, precum Beijing și Shanghai, vor adopta astfel de măsuri”, afirmă Ying Zhang, un expert de la Economist Intelligence Unit (EIU) – divizia de cercetare și analiză a grupului ce editează prestigioasa revistă financiară The Economist.