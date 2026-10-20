China susține că o navă de război americană a intrat ilegal în apele sale și trimite forțe navale în întâmpinarea sa

Beijingul a declarat marți că a trimis forțe navale pentru a supraveghea o navă de război americană despre care susține că a intrat „ilegal” în apele din jurul unui banc de nisip disputat din Marea Chinei de Sud. Între timp, mai la nord, Taiwanul a raportat o confruntare cu o navă chineză în aceeași zonă maritimă, transmite Reuters.

Beijingul revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud drept propriul teritoriu, în pofida faptului că la aceasta au ieșire țări precum Filipinele, Taiwanul și Vietnamul. În ultima perioadă, tensiunile cele mai pronunțate au fost cele dintre China și Filipine.

Comandamentul Teatrului de Sud al armatei chineze a declarat că nava americană „USS Charleston” a „pătruns ilegal”, fără aprobarea Beijingului, în apele din apropierea bancului de nisip Sabina din Insulele Spratly, în primele ore ale zilei de marți.

„Acțiunea SUA încalcă drepturile și interesele suverane ale Chinei, pune în pericol securitatea maritimă și dăunează păcii și stabilității regionale”, afirmă comandamentul chinez într-un comunicat.

„Partea americană ar trebui să înceteze imediat astfel de activități”, mai afirmă acesta, adăugând că marina chineză a trimis forțe pentru a urmări și monitoriza nava.

Marina SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters. În general, aceasta descrie astfel de misiuni drept „operațiuni pentru libertatea de navigație”, deși ultima operațiune de acest fel cunoscută în Marea Chinei de Sud a avut loc cu mai bine de un an în urmă.

Un purtător de cuvânt al armatei filipineze a declarat că nava americană „nu a pătruns pe teritoriul Chinei”, adăugând că nicio țară nu are autoritatea de a solicita permisiunea prealabilă pentru „tranzitul legal prin apele internaționale”.

Luna trecută, o navă a Gărzii de Coastă a Chinei a lovit în plin o ambarcațiune filipineză aflată într-o misiune de realimentare în apropierea aceluiași banc de nisip, potrivit Gărzii de Coastă a Filipinelor. China a acuzat partea filipineză că este responsabilă pentru coliziune.

Filipinele, care au încheiat un tratat de apărare reciprocă cu SUA, își dispută cu China suveranitatea asupra bancului de nisip Sabina și asupra întregului arhipelag al Insulelor Spratly.

Marea Chinei de Sud, FOTO: Torpix / Alamy / Profimedia

Confruntare navală în apropierea Insulelor Pratas

Într-un incident separat, petrecut marți în extremitatea nordică a Mării Chinei de Sud, Garda de Coastă a Taiwanului a declarat că o navă a Gărzii de Coastă a Chinei a pătruns în apele cu acces restricționat din apropierea Insulelor Pratas, aflate sub controlul Taiwanului.

Garda de Coastă a Taiwanului a precizat că nava sa „Taichung” a fost trimisă pentru a avertiza ambarcațiunea chineză să se îndepărteze, în timp ce cele două părți își transmiteau mesaje reciproc.

Potrivit Gărzii de Coastă a Taiwanului, nava chineză a transmis prin radio că „așa-numita Republică Chineză nu există”, făcând referire la denumirea oficială a Taiwanului. În replică, nava taiwaneză a transmis că „Republica Chineză, Taiwan, este o țară suverană și independentă”. Garda de Coastă a Taiwanului a adăugat că disputa era în continuare în desfășurare.

Biroul pentru Afaceri Taiwaneze al Chinei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Săptămâna trecută, biroul a declarat că Taiwanul trebuie să „suporte consecințele” după ce Garda sa de Coastă a folosit un tun cu apă împotriva unei ambarcațiuni chineze de pescuit, în apropierea Insulelor Pratas.

Insulele Pratas se află între sudul Taiwanului și Hong Kong, însă sunt apărate doar într-o măsură limitată, iar securitatea lor intră în responsabilitatea Gărzii de Coastă a Taiwanului.

China și-a intensificat activitățile Gărzii de Coastă în jurul Taiwanului, inclusiv în largul coastei de est a insulei, provocând îngrijorare în capitalele occidentale.