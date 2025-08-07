După Rusia, și China transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu: „Un vechi prieten al poporului chinez”

Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al MAE chinez Foto: Johannes Neudecker / DPA / Profimedia

China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, potrivit agenției chineze de presă Xinhua, preluată de Agerpres.

Ion Iliescu, un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez, și-a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor sino-române și la cooperarea prietenească dintre cele două țări, a subliniat reprezentantul MAE chinez.

„Regretăm profund moartea fostului președinte Iliescu și transmitem sincere condoleanțe guvernului și poporului român, precum și familiei sale”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Fostul președinte al României Ion Iliescu, care a murit marți, la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea, cu onoruri militare.