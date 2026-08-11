China vrea să revoluționeze prognozele meteo tradiționale și mizează tot mai mult pe modele AI

Pe măsură ce meteorologii au urmărit în ultimele zile traiectoria taifunului „Delfin” către China, o nouă generație de modele meteorologice bazate pe inteligență artificială (AI) a funcționat alături de sistemele tradiționale de prognoză, evidențiind ascensiunea Chinei ca jucător important în cursa pentru îmbunătățirea prognozelor meteorologice, relatează Reuters.

Sistemele dezvoltate în China, inclusiv „Fengwu”, creat de Shanghai AI Laboratory, „Pangu”, dezvoltat de Huawei, și „Fuxi”, dezvoltat de Universitatea Fudan, se numără printre puținele modele de prognoză bazate pe inteligență artificială despre care cercetătorii spun că pot genera prognoze mult mai rapid decât sistemele convenționale.

Ele obțin rezultate similare sau chiar superioare în ceea ce privește anumiți indicatori ai acurateții.

Timp de decenii, prognoza meteorologică s-a bazat pe modele numerice care rulează pe supercomputere și simulează procesele fizice din atmosferă.

Cum funcționează AI în prognozarea vremii

În schimb, modelele de inteligență artificială învață tendințe din arhive vaste de observații meteorologice istorice și pot produce prognoze într-o fracțiune din timpul necesar sistemelor convenționale.

Tehnologia este testată din ce în ce mai mult în timpul sezonului taifunurilor din Asia de Est, unde chiar și îmbunătățiri minore ale prognozelor privind traiectoria unei furtuni pot ajuta autoritățile să se pregătească mai bine pentru inundații, să organizeze evacuări și să gestioneze eventualele perturbări ale transportului.

Ascensiunea prognozelor meteorologice bazate pe inteligență artificială a creat o nouă arenă de competiție între companii de tehnologie, institute de cercetare și agenții meteorologice, iar China a devenit unul dintre principalii jucători ai acestui domeniu.

Printre cele mai cunoscute sisteme de prognoză bazate pe inteligență artificială la nivel mondial se numără „GraphCast” și „GenCast”, dezvoltate de Google, „FourCastNet”, susținut de Nvidia, precum și sistemul de prognoză bazat pe inteligență artificială al Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, cunoscut sub denumirea de „AIFS”.

„Oamenii au nevoie de informații” meteo

„Fengwu” a atras atenția după ce dezvoltatorii săi au afirmat că a depășit performanța „GraphCast” în aproximativ 80% dintre variabilele meteorologice evaluate și că a extins capacitatea de a realiza prognoze globale precise pe termen mediu dincolo de 10 zile.

„Pe măsură ce fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente, oamenii au nevoie de informații pentru a lua decizii – atât administrațiile locale, cât și guvernul național, dar și oamenii obișnuiți, fermierii și pescarii”, a declarat pentru Reuters Sun Zhi, directorul tehnologic al Techwind, compania responsabilă de aplicațiile industriale ale „Fengwu”.

„Așadar, vrem să contribuim la furnizarea unor informații mai bune, astfel încât oamenii să poată lua decizii”, a subliniat el.

Deși sistemele bazate pe inteligență artificială devin un complement din ce în ce mai important pentru prognoza convențională, datorită vitezei lor și costurilor mai mici de calcul, este puțin probabil ca acestea să înlocuiască în totalitate modelele meteorologice tradiționale în viitorul apropiat.

Inundații provocate în orașul Taizhou de taifunul „Delfin”, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia

China a creat deja modele AI ce pot prezice traiectoria furtunilor

Sun afirmă că modelele de inteligență artificială sunt deja capabile să prezică traiectoria taifunurilor. Cu cinci zile înainte ca taifunul „Delfin” să atingă uscatul, „Fengwu” a prezis momentul și locul în care acesta urma să lovească partea continentală a Chinei, cu o marjă de eroare de doar 30 de minute și 30 km.

Însă modelele AI sunt încă în urma prognozelor meteorologice convenționale în ceea ce privește predicția intensității unei furtuni și nu au fost încă testate în prognozarea unor evoluții climatice majore.

„Dacă am prezice un eveniment legat de schimbările climatice cu 18 luni înainte, oamenii nu ne-ar crede”, a spus Sun. „Ei trebuie să știe că informația este de încredere. Trebuie să desfășurăm ani de cercetare științifică înainte ca oamenii să aibă încredere în noi atunci când spunem că va avea loc un fenomen El Niño sau când spunem că modificarea temperaturii de la suprafața mării va afecta ciclul de reproducere al peștilor”, consideră acesta.

Pe măsură ce specialiștii în prognoză care folosesc aceste tehnologii lucrează pentru a-și face sistemele din ce în ce mai sofisticate, utilizarea simultană a ambelor metode – atât cea bazată pe inteligență artificială, cât și cea tradițională – va continua probabil pentru o perioadă de timp.

FOTO articol: Alexey Novikov / Dreamstime.com.