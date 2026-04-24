Chinezii de la Xpeng anunță că „mașinile zburătoare” vor intra în producție de masă anul viitor

Producătorul auto chinez de vehicule electrice Xpeng se așteaptă să înceapă producția la scară largă a „mașinilor zburătoare” anul viitor și a roboților umanoizi în al patrulea trimestru din 2026, a declarat joi Brian Gu, președintele companiei, pentru Reuters.

Gu a mai spus că există un „potențial enorm” de a extinde cooperarea cu producătorul auto german Volkswagen, care luna trecută a început producția de serie a primului său model electric, dezvoltat împreună cu Xpeng.

„Există multe domenii în care putem colabora și putem oferi cu adevărat valoare reciprocă”, a spus Gu, adăugând că Xpeng este deschisă și la parteneriate cu alți producători auto.

„Trebuie să fim agili și dispuși să colaborăm cu diferiți actori din regiuni diferite”, a subliniat directorul chinez.

Xpeng a primit peste 7.000 de comenzi pentru mașinile sale zburătoare, majoritatea provenind din China, unde compania lucrează la obținerea aprobării din partea autorităților aviatice ale țării.

Producătorul auto chinez se așteaptă să înceapă livrările inițiale ale acestor vehicule spre finalul lui 2026.

Xpeng nu lucrează doar la mașini zburătoare

Vorbind cu Reuters înainte de Salonul Auto de la Beijing, Gu a spus că firma va începe de asemenea testele pentru robotaxiuri, în orașul Guangzhou din sudul Chinei, și că anul 2027 va fi un „an critic” pentru „testele la nivel global, realizate împreună cu parteneri”.

El a estimat că, în următoarele 12 până la 18 luni, Xpeng va produce probabil de la câteva sute până la câteva mii de robotaxiuri.

Gu a mai spus că roboții umanoizi ai companiei vor fi utilizați inițial ca recepționeri sau în vânzări, pentru a interacționa cu clienții. El a adăugat că, în următorii 10 până la 20 de ani, divizia de roboți a Xpeng ar trebui să devină mai mare decât cea auto, deoarece „vor exista mai multe cazuri de utilizare pentru roboții umanoizi în viața noastră”.

La fel ca mulți alți producători auto chinezi, Xpeng s-a extins pe piețele externe și operează în prezent în aproximativ 60 de țări din afara Chinei.

Gu a declarat că Xpeng a obținut anul trecut aproximativ 10% din volumul vânzărilor și circa 15% din venituri din vânzările externe.

El a adăugat că, în următorii cinci până la zece ani, „mai mult de 50% din venituri ar trebui să provină din afara Chinei”.