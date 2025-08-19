Producătorii de mașini electrice din China au ajuns să investească mai mult în străinătate decât în țară, o premieră de când există date

Companiile chineze de mașini electrice își cresc investițiile în fabrici din străinătate, pe măsură ce competiția cu Tesla și alți producători auto globali se intensifică, relatează CNBC.

Lanțul de aprovizionare din China al mașinilor electrice a investit anul trecut mai mult în afara țării decât pe plan intern, potrivit unui raport publicat luni de firma americană de consultanță Rhodium Group. Televiziunea financiară CNBC subliniază că este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru din 2014, primul an pentru care există date disponibile.

Cea mai mare parte a investițiilor anunțate în străinătate – 74% – s-a îndreptat către fabricile de baterii, se arată în raport. Dar acesta a menționat și că investițiile în uzine de asamblare peste hotare „cresc rapid”.

Planurile de cheltuieli vin în contextul în care producătorii auto chinezi se confruntă cu o competiție intensă acasă și cu taxe vamale mai ridicate pentru exporturi. Unii analiști consideră că creșterea investițiilor peste granițe îi poate ajuta pe oamenii de afaceri chinezi să câștige sprijinul guvernelor străine pentru extinderea pe piețe.

„Rezistența tot mai mare a autorităților de reglementare pe piețe-gazdă precum UE ridică bariere la intrare și va împinge mai multe companii chineze să își stabilească operațiuni locale de producție”, se arată în raportul Rhodium.

Industria chineză de mașini electrice și-a redus drastic investițiile interne în producție, până la 15 miliarde de dolari în 2024, față de 41 de miliarde în 2023 – după ce atinsese un vârf de peste 90 de miliarde în 2022 în proiecte anunțate, potrivit datelor Rhodium.

Investițiile în străinătate au „depășit la limită” nivelul intern în 2024 pentru prima dată, se arată în raport, fără a fi oferită o cifră exactă.

Investițiile în străinătate ale industriei chineze de mașini electrice sunt depășite de un singur sector

Sectorul auto a fost al doilea cel mai activ domeniu pentru investițiile externe chineze în al doilea trimestru al acestui an, potrivit unui studiu separat al Rhodium publicat la sfârșitul lui iulie. Sectorul materialelor și metalelor s-a clasat pe primul loc.

„Am înregistrat o activitate peste medie din partea producătorilor de piese pentru vehicule electrice, cu opt tranzacții care au depășit 100 de milioane de dolari”, se menționează în raportul din iulie. „Cea mai mare dintre acestea a fost condusă de GEM, un producător chinez de materiale pentru baterii, care s-a angajat să investească 293 de milioane de dolari pentru extinderea facilității sale de precursori ternari din Indonezia”.

Mai multe proiecte de fabrici în străinătate, anunțate în ultimii ani, au început de asemenea să funcționeze.

Great Wall Motor a anunțat în weekend că și-a deschis vineri prima fabrică în Brazilia. Compania ia în considerare construirea și unei fabrici separate în regiune și ar putea lua o decizie încă de la jumătatea anului viitor.

BYD a început de asemenea producția la prima sa fabrică din Brazilia în iulie, în pofida unei amenzi primite mai devreme anul acesta pentru practici de muncă. Gigantul chinez al mașinilor electrice a vândut peste 545.000 de mașini în străinătate anul acesta, până în iulie, depășind totalul de peste 417.000 de vehicule pentru întregul an 2024, conform calculelor CNBC bazate pe date publice.

La începutul verii, furnizorul chinez de baterii Envision a anunțat în iunie că a început oficial producția la prima sa fabrică din Franța.