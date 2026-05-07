Chirilă către Bolojan: „Ceea ce aveți e firav”. Artistul indică „frânarii” reformei PNL

„Cum poate exista credibilitate?”, întreabă artistul și activistul Tudor Chirilă într-o reacție la mesajul lui Ilie Bolojan despre „separarea apelor” de PSD.

În timp ce Bolojan transmite că prin refuzul de a mai colabora cu PSD, liberalii și-au recuperat respectul de sine, Chirilă îi răspunde direct: „ceea ce aveți acum e firav”. „Am știut asta de când am văzut vicepreședinții partidului dumneavoastră”, scrie artistul într-un comentariu publicat chiar la postarea liderului liberal de joi.

Chirilă îi nominalizează pe „agenți de influență ca Predoiu care a pus umărul la demolarea justiției din România sau Rareș Bogdan, un șarlatan și atât, Pauliuc sau Thuma”, subliniind că lista poate continua chiar și mai aproape de președintele PNL.

Artistul și activistul întreabă retoric ce contribuție mai pot aduce acești „eterni combinatori și frânari” unui partid care mizează pe reformare. „Cum poate exista credibilitate? Poate că adevăratele decizii grele ar trebui să urmeze de-abia de acum încolo”, conchide Chirilă.

Reacția lui Chirilă vine după ce Ilie Bolojan a publicat joi un mesaj intitulat „PENTRU LIBERALI”, în care afirmă că PNL și-a recuperat „demnitatea” și a „separat apele” prin decizia de a intra în opoziție după căderea guvernului său.

Mesajul integral al lui Tudor Chirilă

„Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum e firav. Am știut asta de când am văzut vicepreședinții partidului dumneavoastră. Agenți de influență ca Predoiu care a pus umărul la demolarea justiției din România sau Rareș Bogdan, un șarlatan și atât, Pauliuc sau Thuma, iar lista poate continua chiar și mai aproape de dumneavoastră, care este contribuția pe care acești eterni combinatori și frânari, în contradicție cu discursul dumneavoastră, o mai pot aduce unui partid care mizează pe reformare? Cum poate exista credibilitate? Poate că adevăratele decizii grele ar trebui să urmeze de-abia de acum încolo.”