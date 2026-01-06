Chișinăul a luat-o pe urmele Bucureștiului: are de 5 ori mai multe mașini decât poate susține. Expert: „Oricâte parcări se construiesc, nu vor fi suficiente”

Un proiect de lege care vrea să reglementeze domeniul parcărilor, inițiat de fostul viceprimar al Chișinăului, Angela Cutasevici, ridică o problemă pe care o resimte de ani buni și Bucureștiul. În capitala Republicii Moldova, circulă zilnic 400.000 de mașini în condițiile în care numărul optim ar fi de maxim 90.000. Noul act normativ stabilește tarifarea parcării pe domeniul public, în timp ce urbaniștii consultați de HotNews spun că singura soluție este descurajarea folosirii automobilului personal.

„Primăria nu are terenuri pentru parcări noi. Singura parcare pe care o poate oferi este cea de pe marginea drumului. În centru, spații pentru parcări noi – zero”, declară urbanistul Victor Chironda.

Proiectul de lege inițiat de deputata Angela Cutasevici stabilește principii generale referitoare la parcare, cum ar fi tarifarea acestora în funcție de zonă, tipul mașinii și durata staționării.

„Multe familii și-au procurat și a doua mașină pentru protecție și siguranță. Un alt impuls a fost anunțul privind aplicarea TVA de 20% la importul de autoturisme începând cu 2026 (măsura ulterior amânată – n.r.)”, explică pentru HotNews, Angela Cutasevici, care a fost viceprimar al Chișinăului, iar în prezent este deputat din partea MAN, partidul condus de Ion Ceban, actualul edil. Proiectul de lege inițiat de Cutasevici ar urma să înlocuiască un regulament vechi din 1998 și ar oferi autorităților locale un instrument modern de gestionare a parcărilor.

„Legea vine să reglementeze noțiunile esențiale – parcaj, parcare, parcaj de reședință, taxe, tarife. și stabilește rolurile autorităților locale: cum planifică, cum autorizează, cum aprobă regulamentele și măsurile de disciplinare”, explică Angela Cutasevici.

Cutasevici precizează că legea nu promite locuri de parcare pentru toată lumea, pentru că acest lucru este imposibil. „Nu o să putem în mod real să asigurăm parcare pentru 400.000 de mașini”, spune ea, adăugând că proiectul creează doar cadrul necesar pentru investiții publice și private.

Proiectul de lege nu stabilește tarife, ci doar principiile generale: parcările vor costa mai mult în zone centrale, mai puțin în periferii, iar prețurile vor depinde de tipul mașinii și durata staționării.

„Este important să fie implicat și sectorul privat”, subliniază Cutasevici. În capitală există deja 88 de parcări private cu plată, totalizând 11.000 de locuri, însă utilizarea acestora depinde de modul în care autoritățile gestionează parcarea pe domeniul public.

Angela Cutasevici. FOTO: Pagina de Facebook / Arhiva personală

Cum arată situația în Chișinău

Orice locuitor al Chișinăului, poate simți pe propria piele faptul că numărul parcărilor este insuficient. Un exemplu este o importantă arteră din municipiul Chișinău, strada Gheorghe Asachi. Pe străduțele laterale, automobilele sunt lăsate neregulamentar, în unele locuri chiar pe ambele părți ale carosabilului, îngustând strada și încetinind traficul, cu atât mai mult cu cât prin zonă trece și transportul public.

O situație similară se regăsește și în preajmă străzii Andrei Doga, unde automobilele sunt lăsate aleatoriu pe o suprafață neamenajată, transformată în noroi din cauza ploilor din ultimele zile.

Întrebată ce a făcut Primăria Chișinăului pentru a soluționa aceasta problemă până acum, fostul viceprimar de Chișinău amintește că orașul a investit în ultimii ani în modernizarea transportului public.

„Au fost procurate peste 300 de unități de transport, confortabile, sigure. În Chișinău au fost construite peste 50 km de benzi dedicate”, spune Cutasevici. Însă, recunoaște ea, e nevoie de un orar previzibil, mai multe vehicule și infrastructură pentru bicicliști.

„Este important să încurajăm populația să utilizeze transportul public și să fie descurajată deplasarea autovehiculelor fără necesitate”, adaugă deputata.

Expert: „Nu legea e problema”

Mașini parcate pe trotuar în sectorul Telecentru. FOTO: Oxana Bodnar/ HotNews

Urbanistul Victor Chironda atrage atenția asupra unui alt aspect. Primăria deja avea posibilitatea legală de a introduce parcări cu plată și de a reorganiza traficul, dar nu a acționat.

„Da, există un dezechilibru enorm între capacitatea orașului și numărul actual de mașini. Dar asta se întâmplă peste tot în lume. Unele orașe s-au adaptat mai bine, altele mai puțin. Chișinăul este un oraș în care acest lucru nu se întâmplă”, afirmă el.

Chironda spune că administrația locală avea la dispoziție studii și recomandări clare. În 2021, Primăria a plătit 500 de mii de lei (n.r.- moldovenești) pentru un studiu privind organizarea parcărilor, iar în 2024 încă 400 de mii pentru o actualizare.

„Studiul din 2021 spune clar: nu este absolut necesară o nouă lege ca să implementezi parcările cu plată. Primăria putea deja să înceapă amenajarea parcărilor și a infrastructurii necesare”, afirmă urbanistul.

În opinia sa, problema reală nu este cadrul legal, ci lipsa deciziilor administrative.

„În șase ani, în afară de promisiuni și bani cheltuiți aiurea pe studii, nu au făcut nimic”, declară Chironda.

„Centrul nu se va elibera niciodată doar prin parcări”

Urbanistul subliniază că orașele europene care au reușit să reducă traficul nu au făcut-o prin construirea de parcări noi, ci prin descurajarea folosirii automobilului personal.

„Oricâte parcări ai construi, nu vor fi suficiente. Centrul nu se va elibera niciodată doar prin parcări”, spune el. Soluția, afirmă Chironda, este introducerea rapidă a parcărilor cu plată în zonele centrale și transformarea staționării într-un serviciu controlat.

În plus, Chișinăul are un deficit sever de terenuri disponibile. „Primăria nu are terenuri pentru parcări noi. Singura parcare pe care o poate oferi este cea de pe marginea drumului. În centru, spații pentru parcări noi – zero”, explică el.

De ce nu funcționează soluția parcărilor private

Chironda amintește că, în trecut, au existat inițiative private, însă utilizarea acestora nu este prea încurajată.

„Atâta timp cât omul poate lăsa mașina gratuit pe marginea drumului sau pe trotuar, evident că nu va plăti 50 de lei (lei moldovenești, echivalent al 2,5 euro – n.r.) pe oră într-o parcare privată. Parcările private nu vor funcționa niciodată în aceste condiții”, susține urbanistul.

În privința tarifelor, el adaugă că opinia publică nu este un obstacol real:

„Când sistemul va fi implementat și va exista control – vor plăti. Exact cum plătesc când merg peste hotare”, mai spune Chironda.

În prezent, o oră de parcare în municipiul Chișinău costă de la 20 lei (n.r.- 1 euro) până la 100 de lei moldovenești (n.r. – 5 euro).