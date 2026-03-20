Chișinăul vrea să introducă taxe pentru companiile dintr-o regiune pe care nu o controlează: „Este o intenție de a introduce reguli noi de joc”

O imagine din viața de zi cu zi de la Tiraspol, în regiunea Transnistria, din Republica Moldova, pe 03 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Companiile din regiunea transnistreană vor începe să plătească TVA pentru gazele naturale începând cu 1 iunie 2026, iar până în 2030 vor fi eliminate treptat toate facilitățile fiscale, precum scutirile de TVA și de accize pentru produse petroliere. Fostul vicepremier moldovean Alexandru Flenchea spune că Chișinăul are pârghii de a impune plata taxelor, chiar dacă nu controlează regiunea din stânga Nistrului.

Măsurile de taxare pentru companiile transnistrene sunt prevăzute într-un proiect de lege elaborat de deputați ai majorității parlamentare de la Chișinău și vizează alinierea treptată a regimului fiscal din stânga Nistrului la cel aplicat pe malul drept. Măsurile au fost anunțate și de vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău, Valeriu Chiveri.

Potrivit proiectului de lege, prima etapă a reformei va intra în vigoare la 1 iunie 2026, când va fi introdusă aplicarea TVA-ului pentru importul și livrarea gazelor naturale în regiunea transnistreană.

Taxă de 8%

Gazele vor fi taxate cu cota de de 8%, aceeași aplicată în restul Republicii Moldova. Inițiativa legislativă urmărește introducerea unor reguli fiscale uniforme pe întreg teritoriul țării. În prezent, agenții economici din regiunea transnistreană beneficiază de un regim preferențial, care le permite să importe anumite produse fără plata TVA sau a accizelor în bugetul Republicii Moldova.

„Tariful aplicat acum consumatorilor din stânga Nistrului nu are nimic în comun cu prețurile reale la gaz, nu are nimic cu situația de pe piață sau cu deciziile ANRE. Tariful se calculează din alte considerente. În stânga Nistrului nimeni nu poate face prognoze reale”, a declarat Flenchea pentru HotNews.ro.

Proiectul prevede o implementare graduală a noilor reguli fiscale. Astfel, eliminarea completă a scutirilor de TVA și accize pentru alte produse, inclusiv pentru benzină, motorină și alte produse petroliere, ar urma să aibă loc abia până la 1 ianuarie 2030.

„În momentul în care începi să aplici TVA la energie, în mod evident ar trebui să fie aplicate și accizele pentru benzină și combustibil. Dar, dacă proiectul nu se modifică, până în 2030 lucrurile nu se vor schimba pentru importatorii și consumatorii din stânga Nistrului”, a explicat Alexandru Flenchea.

Fostul vicepremier atrage atenția și asupra unor incertitudini administrative legate de implementarea noilor reguli. Potrivit lui Flenchea, măsurile ar urma să intre în vigoare la 1 iunie, însă licența exclusivă a companiei Moldovagaz pentru furnizarea gazelor naturale în regiunea transnistreană expiră la 30 iunie 2026.

„Lucrurile nu sunt foarte clare, pentru că mecanismul ar urma să intre în vigoare pe 1 iunie, iar pe 30 iunie expiră licența exclusivă eliberată de ANRE pentru Moldovagaz ca furnizor de gaze în stânga Nistrului. Practic, vorbim despre o perioadă de aproximativ 30 de zile în care situația s-ar putea schimba sau licența ar putea fi din nou prelungită”, a spus el.

Cum ar putea Chișinăul să impună plata taxelor unei administrații nerecunoscute?

Una dintre întrebările ridicate frecvent este cum vor putea autoritățile de la Chișinău să aplice aceste taxe într-o regiune nerecunoscută internațional, care funcționează după propriile reguli. Flenchea spune însă că mecanismele de control există, în special în cazul operațiunilor de import.

„Dacă importatorii din stânga Nistrului nu achită TVA sau taxele de import, marfa nu este eliberată din vamă. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt relativ simple”, a explicat fostul vicepremier.

Același principiu ar urma să se aplice și pentru tranzacțiile comerciale dintre companiile din stânga și cele din dreapta Nistrului.

Proiectul de lege mai prevede crearea, începând cu 1 august 2026, a unui Fond de convergență, destinat gestionării impactului noilor reguli fiscale și susținerii apropierii economice dintre cele două maluri ale Nistrului. Mai exact, este vorba despre proiecte de infrastructură și cele sociale. Regulile de funcționare ale fondului urmează să fie stabilite ulterior de către Guvernul de la Chișinău.

„Articolul 1 al proiectului prevede instituirea fondului de convergență, iar modul de funcționare urmează să fie stabilit de Guvern. Practic, Parlamentul oferă Guvernului un cadru larg pentru a decide cum vor fi folosite aceste resurse”, a declarat Flenchea.

Pe termen scurt, schimbările pot fi interpretate mai ales ca o tentativă de a introduce reguli noi pe piața energetică, spune fostul vicepremier.

„În perspectivă imediată, în 2026, ceea ce vedem este o intenție de a introduce reguli noi de joc pe piața de energie, în primul rând pe segmentul gazelor și, într-o măsură mai mică, pe cel al energiei electrice”, a declarat el.

Pe termen lung însă, aplicarea acelorași taxe și reguli fiscale pe ambele maluri ale Nistrului ar putea contribui la unificarea spațiului economic și fiscal al Republicii Moldova, unul dintre obiectivele discutate frecvent în contextul politicilor de reintegrare.

Potrivit notei informative a proiectului, documentul urmărește eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază agenții economici din regiunea transnistreană și alinierea regimului fiscal și vamal la cel aplicat pe malul drept al Nistrului. Proiectul argumentează că actualul regim preferențial creează distorsiuni concurențiale între companii, deoarece firmele din regiunea transnistreană pot importa anumite produse fără plata TVA și accizelor.