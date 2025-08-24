Chitila, orășelul care depășește, ca standarde de viață, vechi cartiere din București. Călătorie printr-un loc locuit neîntrerupt de 2000 de ani

Aflat foarte aproape de București, orășelul Chitila este unul dintre locurile unde se refugiază bucureștenii sătui de viața stresantă, aglomerată și poluată din Marele Oraș.

Zona este locuită neîntrerupt de 2000 de ani și a avut un faimos aerodrom pentru zboruri destinate publicului larg, Aerodromul Cerchez, inaugurat în anul 1910.

În zonă au existat așezări sătești străvechi cercetate arheologic pentru epoca bronzului și a doua epocă a fierului. Dar, pentru cea mai mare parte din istoria ei, Chitila a evoluat între meandrele Văii Mangului, bucla centrală fiind și partea cea mai veche a localității, acolo unde acum se află între altele noul parc al Văii Mangului și cartierele vecine.

În prezent, este Chitila este unul din puținele orașe prietenoase și smart cu timpul liber față de alte orașe de mici dimensiuni din preajma Capitalei, cele care alcătuiesc așa-numita zonă metropolitană.