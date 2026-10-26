Chris Brown scapă de închisoare la Londra. Decizia instanței în cazul atacului într-un club de lux

Rapperul american Chris Brown a scăpat luni, în Marea Britanie, de o pedeapsa cu închisoarea imediată pentru că a atacat un producător muzical cu o sticlă într-un club de noapte din Londra, în 2023.

Chris Brown, în vârstă de 37 de ani, a primit o pedeapsă cu suspendare de opt luni la Curtea Crown din Southwark, Londra, potrivit Reuters și BBC.

Cântărețul a pledat vinovat la acuzația de tulburare a ordinii publice în legătură cu atacul asupra producătorului muzical Abraham Diaw.

Atacul a avut loc în clubul de noapte exclusivist Tape din Mayfair, în februarie 2023. Diaw a fost lovit de mai multe ori cu o sticlă, după care a fost lovit cu pumnii şi picioarele de cântăreţ şi de antrenorul vocal al lui Brown, rapperul Omololu Akinlolu.

„Utilizarea repetată a unei sticle de sticlă” de către Brown pentru a-l lovi pe Abe Diaw – inclusiv de două ori în cap – a fost „în mod evident periculoasă”, a afirmat judecătorul britanic, și risca „să provoace leziuni semnificativ mai grave” decât cele suferite în cele din urmă.

Întregul incident a fost „de scurtă durată”, a spus judecătorul, adăugând că această scurtă durată este relevantă. Cu toate acestea, el a descris violența ca fiind „intensă”, deși neplanificată.

În ceea ce privește coacuzatul lui Brown: Akinlolu nu a inițiat violența, a spus judecătorul, dar a devenit „un participant activ” și a jucat un rol „semnificativ” în atac.

Judecătorul i-a spus lui Brown că nu are dreptul la niciun tratament special datorită faimei sale, dar printre factorii pe care i-a luat în considerare s-au numărat activitățile sale caritabile și faptul că este tată a patru copii.

De asemenea, magistraul a mai afirmat că condamnările anterioare ale lui Brown legate de acte de violență erau „relevante”, dar „sunt acum vechi”

Cântărețul a primit o pedeapsă de opt luni, cu suspendare pe o perioadă de 12 luni, în timp ce coacuzatul său, Akinlolu, a fost condamnat la patru luni, tot cu suspendare pe o perioadă de 12 luni.

Brown a devenit cunoscut în anii 2000 cu piese precum „Run It!” şi „Kiss Kiss”, însă cariera cântăreţului, premiat cu două trofee Grammy, a fost marcată de numeroase acuzaţii de violenţă. Cel mai mediatizat incident a fost cel din 2009, când a agresat-o pe fosta sa iubită, Rihanna.