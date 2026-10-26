Primul lider european care amenință să blocheze, cu un veto național, viitorul buget al UE. „Linie roșie”, evocată din tabăra statelor „frugale”

Cancelarul austriac Christian Stocker este primul lider din Uniunea Europeană care amenință cu un veto național planul de cheltuieli ce are nevoie de aprobarea cu unanimitate din partea Celor 27.

Austria a amenințat cu blocarea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, Viena considerând prea ridicate nivelurile de cheltuieli propuse până acum, în contextul în care blocul comunitar încearcă să ajungă la un acord pe acest subiect până la finalul acestui an, informează luni Euractiv.

„Există o linie roșie pentru Austria. Dacă acea linie roșie este trecută, nu îmi voi da consimțământul” pentru bugetul UE, a declarat Stocker pentru cotidianul german Die Welt.

Totuși, el nu a oferit alte detalii despre limitele respective, invocând „tactica de negociere”, notează Agerpres.

Potrivit șefului guvernului de la Viena, țările net contributoare nu își vor da acceptul pentru un acord nefavorabil. „În definitiv, trebuie să existe un compromis, dar nu cu orice preț. Ca țări net contributoare, Germania, Austria și alte câteva țări nu au nevoie în mod obligatoriu de un acord rapid”, a subliniat el.

„Pozițiile încă sunt foarte îndepărtate”

Membră al așa-numitului grup al țărilor „frugale”, Austria vrea să vadă tăieri drastice de „câteva miliarde de euro” față de propunerea Comisiei Europene, care se ridică la aproape 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034 și promovează modernizarea bugetului cu un accent pe competitivitate, securitate și apărare.

„Pozițiile încă sunt foarte îndepărtate”, a subliniat Christian Stocker, referindu-se la opoziția taberei formate din 17 țări, așa-numitul grup al „Prietenilor coeziunii”, ce se opun reducerii valorii generale a bugetului UE și doresc ca fondurile pentru politici tradiționale, precum politica agricolă comună și politica de coeziune, să rămână intacte.

Statele „frugale” au respins recentul text de compromis prezentat de președinția irlandeză a Consiliului UE, ce prevede un buget de 1.830 de miliarde de euro pentru 2028-2034, cu 160 de miliarde de euro mai puțin comparativ cu propunerea inițială a Comisiei Europene.