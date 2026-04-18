Christopher Nolan afirmă că noul său film spune povestea poveștilor: „A fost un coșmar de filmat”

Christopher Nolan cu cele două statuete Oscar câștigate în 2024, una ca regizor, cealaltă ca producător al filmului „Oppenheimer”, FOTO: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

Christopher Nolan a fost întâmpinat cu ovații în picioare atunci când a urcat pe scenă săptămâna aceasta la CinemaCon, în Las Vegas, pentru a-și prezenta noul film „Odiseea”. Este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, dacă nu chiar cel mai așteptat, având în vedere povestea sa și numele implicate, relatează Variety.

Filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan va avea premiera în cinematografele din România în 17 iulie, concomitent cu lansarea la nivel internațional.

Regizorul britanic în vârstă de 55 de ani și-a început discursul la CinemaCon cu o glumă, afirmând că pur și simplu se bucură pentru că nu a trebuit să îi urmeze pe scenă lui Steven Spielberg în cadrul prezentării studioului Universal Pictures la convenția organizată anual de industria cinematografică americană.

Spielberg și-a prezentat în avanpremieră noul film „Disclosure Day” (Ziua Dezvăluirii) mai târziu în cursul zilei respective.

Nolan a intrat apoi direct în subiect, vorbind despre decizia sa de a adapta „Odiseea” poetului elen Homer pentru publicul contemporan. Matt Damon îl interpretează pe Ulise (Odiseu), regele din Itaca, iar povestea urmărește lunga și periculoasa sa întoarcere acasă după Războiul Troian.

„De ce «Odiseea»? «Odiseea» este o poveste care a fascinat generație după generație timp de 3.000 de ani”, a reflectat Christopher Nolan. „Nu este o poveste. Este povestea”, a subliniat el.

Nolan a strâns o distribuție de clasă mondială pentru filmul său „Odiseea”

Alături de Matt Damon în film mai joacă Anne Hathaway (în rolul Penelopei, soția lui Ulise), Tom Holland (Telemah, fiul lui Ulise) și Charlize Theron (nimfa Calypso) într-o distribuție de clasă mondială care îi mai include pe Robert Pattinson Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo și Himesh Patel.

Având în vedere această distribuție vastă, Nolan a glumit că sunt prea multe vedete pentru a le aduce pe toate la CinemaCon.

„Cum aduci așa ceva în fața unui public modern? Evident, începem cu distribuția”, a spus Nolan. „Mi-ar fi mai ușor să vă spun cine nu joacă în film. I-aș fi adus pe toți aici, dar greutatea uriașă a acestui talent extraordinar ar fi făcut scena să se prăbușească.”

Nolan a descris un proces de filmare dificil, care i-a purtat în întreaga lume, filmând în Maroc, Grecia, Italia, Islanda și Scoția.

„A fost un adevărat coșmar de filmat, dar în toate modurile potrivite”, a spus Christopher Nolan, adăugând că „ne-am simțit extraordinar”. L-a scos în evidență pe actorul său principal, referindu-se la Damon drept „partenerul meu în această călătorie” și numind prestația lui „incredibilă”.

„A fost acolo pe bărci, pe munți, în peșteri, în soare arzător, în ploaie torențială bătută de vânt”, a spus Nolan. „O să vă bucure să aflați cât de dificil a fost. Așa trebuia să fie; asta este natura acestei povești”.

Filmul „Odiseea” va marca o premieră în istoria cinematografiei

Noul lungmetraj al lui Nolan, primul al acestuia după ce a fost premiat cu Oscar în 2024 grație peliculei sale „Oppenheimer”, va fi totodată primul film realizat vreodată integral cu camere IMAX, o reușită despre care regizorul britanic a spus că i-a împlinit „cea mai veche ambiție” a sa.

„Oppenheimer” a avut un succes uriaș în format IMAX, acesta contribuind cu un total impresionant de 20% din încasările de aproape un miliard de dolari obținute de film. Revista Variety amintește că în SUA unii cinefili au mers chiar într-un stat învecinat pentru a vedea „Oppenheimer” în format IMAX de 70 mm, umplând săli de proiecție mari timp de săptămâni întregi.

„Când eram copil, tot ce îmi doream era să spun povești la scară mare folosind acea tehnologie, să introduc publicul în acea lume”, a spus Nolan, referindu-se la formatul IMAX care nu oferă doar o imagine mai clară, mai detaliată și mai „cuprinzătoare”, ci îi și oferă spectatorului senzația că este „în interiorul” scenei, nu doar că o privește.

„Și am petrecut foarte mulți ani încercând să duc asta la bun sfârșit, începând cu «The Dark Knight», pe când aveam puțin peste 30 de ani. Am filmat secvențele de acțiune [în IMAX], dar nu am reușit niciodată să realizăm întregul film astfel. Echipa mea a făcut o treabă incredibilă reușind să facă asta pentru prima dată”, a subliniat Christopher Nolan.

Nolan a inclus și povestea calului troian în film, un subiect secundar în „Odiseea” lui Homer

Nolan le-a oferit plătitorilor de bilete de la CinemaCon o privire extinsă asupra filmului „Odiseea”, care se deschide cu Damon în rolul lui Ulise, fără cămașă pe o plajă, cu o barbă stufoasă. A fost plecat de mult timp și îi mărturisește lui Calypso că „nu-și amintește nimic dinainte de Troia”.

„Am avut o soție? Copii? Poate un fiu?”, întreabă el. „Dacă am avut un fiu, câți ani ar avea acum?”, se întreabă acesta.

Cea mai mare parte a clipului prezentat s-a concentrat pe povestea calului troian, pe care grecii l-au folosit ca acoperire pentru a intra în cetatea Troia la finalul războiului. Pe măsură ce uriașa construcție din lemn ajunge la țărm, mii de oameni trebuie să tragă calul troian din apă și pe nisip înainte de a-l putea duce în oraș.

„În această secvență tensionată și palpitantă, grecii sunt nevoiți să rămână tăcuți în timp ce troienii înfig săbiile în statuie pentru a verifica dacă este ascuns ceva în interior, una dintre lame tăind chiar prin fața unui soldat ascuns”, povestește Variety. Povestea calului troian e tratată pe larg în „Eneida” poetului roman Vergilius și e un subiect secundar în „Odiseea” lui Homer.

Clipul prezentat la CinemaCon l-a mai arătat pe Ulise în timp ce își îndeamnă soldații să continue să vâslească printr-o furtună trăgând apoi cu arcul în timp ce lansează un atac pe scară largă în întunericul nopții.

Materialul s-a încheiat cu un cadru rapid în care Ulise și oamenii săi se confruntă cu ciclopul mâncător de oameni Polifem; uriașul brutal ridică un om în mână înainte ca ecranul să devină negru.

El este doar una dintre numeroasele ființe mitice – ciclopi, sirene și Circe, printre altele – pe care Ulise le va întâlni în încercarea de a se reuni cu soția sa Penelopa și fiul său Telemah.