Chuck Norris a fost spitalizat în Hawaii din cauza unei urgențe medicale, scrie presa de la Hollywood

Chuck Norris, soția sa Gena O'Kelley și cei doi copii ai lor la premiera din 2012 a filmului „The Expendables 2”, FOTO: Jordan Strauss / AP / Profimedia Images

Actorul american Chuck Norris, fost campion mondial la karate, a fost spitalizat în Hawaii după ce s-a simțit rău, a relatat joi publicația de la Hollywood TMZ, preluată de AFP și Agerpres.

TMZ nu a precizat circumstanțele acestei urgențe medicale, ci doar că s-a produs „în decursul ultimelor 24 de ore pe insula Kauai”. Ziarul online a precizat însă că actorul „este într-o stare de spirit bună”.

Contactați de AFP, reprezentanții actorului nu au dorit să ofere informații suplimentare.

Starul din „Walker, Texas Ranger” deține, din 2015 o locuință în valoare de 7 milioane de dolari pe țărmul de nord al insulei Kauai.

Norris și-a sărbătorit chiar săptămâna trecută cea de-a 86-a aniversare, marcând momentul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale care a inclus un videoclip în care se antrenează cu un antrenor de box.

Chuck Norris a glumit recent că el nu îmbătrânește

„Eu nu îmbătrânesc. Evoluez în sus. Astăzi împlinesc 86 de ani! Nimic nu se compară cu puțină acțiune jucăușă într-o zi însorită ca să te simți tânăr”, a afirmat el în mesaj.

„Sunt recunoscător pentru încă un an, pentru sănătatea bună și pentru șansa de a continua să fac ceea ce iubesc. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți cei mai buni fani din lume. Sprijinul vostru de-a lungul anilor a însemnat pentru mine mai mult decât veți ști vreodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Chuck Norris”, a continuat actorul în mesajul scris.

Un fost campion de arte marțiale care a jucat alături de Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon”, Norris a avut ulterior o carieră de succes în film și televiziune, fiind cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul de acțiune polițistă „Walker, Texas Ranger”, difuzat de CBS între 1993 și 2001.