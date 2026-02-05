CIA oprește publicarea ghidului său de referinţă World Factbook, fără a explica de ce

CIA, Agenţia americană de Informaţii, a anunţat încetarea publicării raportului său anual privind „Starea lumii” (World Factbook), o lucrare de referință foarte populară care a fost difuzată fără intermitenţe timp de mai bine de 60 de ani până acum, relatează AFP.

„Una dintre cele mai vechi și mai emblematice publicații de informații ale CIA, World Factbook, a încetat să mai apară”, a informat agenția pe site-ul său.

„Multă vreme, acest ghid a reprezentat pentru comunitatea de informaţii şi publicul larg o sursă unică și indispensabilă de informaţii de bază despre ţările şi comunităţile din întreaga lume”, aminteşte CIA, fără a explica decizia sa.

Directorul CIA, John Ratcliffe, anunţase recent că intenţionează să pună capăt programelor care nu contribuie la misiunile principale ale agenţiei.

Publicația originală, pe atunci clasificată şi intitulată „The National Basic Intelligence Factbook”, a fost lansată în 1962. Prima versiune neclasificată a apărut în 1971.

Raportul, popular printre jurnalişti, cercetători şi studenţi, oferea un tablou detaliat şi în cifre al naţiunilor străine, al economiilor lor, al forţelor armate, al resurselor şi al societăţilor lor.

Zece ani mai târziu, acesta a fost redenumit „World Factbook” (Starea lumii). În 1997, „World Factbook” a trecut la format digital şi a fost pus la dispoziţia publicului mondial pe site-ul CIA.gov, unde a înregistrat milioane de vizualizări anual.