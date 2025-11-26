Ciclonul Adel, pentru care în Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă, ajunge în România / Ce zone spun meteorologii că vor fi afectate primele

Un ciclon pe care serviciul meteo din Grecia l-a denumit Adel va afecta și România în următoarele zile și va aduce ploi abundente, dar și lapoviță și ninsoare. La final de săptămână, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 4 si 13 grade, conform meteorologilor.

Ce este ciclonul Adel

​Ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Grec „Adel”, s-a format în 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei, explică Administrația Națională de Meteorologie.

Conform meteorologilor, ciclonul va avea un impact major asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei. În Grecia, a fost emis cod roșu de vreme severă – ploi torențiale, grindină și descărcări electrice. Meteorologii spun că pe durata întregului episod, 26-29 noiembrie, mai ales în nordul și în vestul Greciei, se vor acumula local peste 200 l/mp, însă ploile vor fi frecvente și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord, mai spun reprezentanții ANM.

În România, ciclonul va aduce cantități de apă de 30-40 l/mp

ANM spune că și România va fi sub influența ciclonului mediteranean Adel în perioada 26 – 30 noiembrie. Începând cu ziua de miercuri, aria precipitațiilor va fi în extindere treptată la noi, mai întâi în regiunile vestice, care vor fi sub influența frontului rece asociat cu perturbația ciclonică ce va tranzita Ungaria și Polonia.

Se va observa o extindere a precipitațiilor în ziua de joi, 27 noiembrie, în sudul, estul și centrul României, mai ales că în straturile mai înalte ale troposferei circulația aerului va fi din sector sudic, încât va fi antrenat aer cald și umed dinspre Mediterană.

Precipitațiile se vor intensifica pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali, unde de joi dimineață până vineri dimineață sunt estimate cantități de apă de peste 30 – 40 l/mp. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei și în zona montană înaltă și precipitații mixte.

Vremea se răcește

Vineri (28 noiembrie), ciclonul Adel rămâne deasupra Greciei, iar frontul cald va influența și partea de sud a României, unde va continua să plouă moderat cantitativ (în general 10 – 30 l/mp).

Pentru sâmbătă sunt prognozate ploi însemnate și în partea de sud și sud-est a României, unde sunt estimate cantități de apă de 30 – 40 l/mp.

De asemenea, vremea intră într-un proces de răcire începând din vestul si nordul țării. Chiar și joi, temperaturile mai pot atinge 19 -20 de grade în sud-estul României, însă la final de săptămână (duminică) temperaturile maxime se vor situa in general intre 4 si 13 grade (tot ușor peste normele climatologice). Temperaturile minime se vor menține in general pozitive, mai spun cei de la ANM.



Practic, după vremea caldă din aceste zile, urmează zile cu ploi puternice mai ales în sud, și tot aici și vântul se va intensifica temporar cu viteze în general de 40…45 km/h.

ANM spune că o ameliorare evidentă a vremii va fi în 1 decembrie, când precipitațiile vor înceta. În special în zonele de deal și de munte vor fi și perioade cu soare, iar în zonele joase de relief mai ales dimineața va fi ceață sau nori. Temperaturile maxime prognozate pentru 1 decembrie se vor situa în general între 7 și 13 grade.