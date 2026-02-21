„Cifre alarmante” privind vaccinarea copiilor, avertizează ministrul Sănătății: „Cine răspunde, de fapt, pentru copiii morți de rujeolă nevaccinați?”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că nu susține vaccinarea obligatorie, dar consideră că este nevoie de o „informare completă, complexă, accelerată” pentru a fi combătută „dezinformarea medicală” care circulă pe rețelele sociale.

Întrebat sâmbătă la Digi24 despre rata de vaccinare a copiilor din România împotriva rujeolei, oficialul a spus că datele sunt „alarmante”.

„Eu am atras atenția, un prim semnal de alarmă a fost anul trecut, în vară, când am văzut cifrele pe semestrul I și unde mi-am dat seama că trendul nu este unul crescător, motiv pentru care am și pornit o campanie de informare vizavi de prevenție, unde este inclusă și vaccinarea”, a declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete este de părere că „dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare completă, complexă, accelerată”.

„Un zgomot din acest punct de vedere pe care îl putem face cu toții astfel încât oamenii să înțeleagă că aceste vaccinuri despre care discutăm se folosesc de 30-40 de ani, că au salvat milioane și milioane de oameni și că au beneficii, a continuat ministrul Sănătății.

„Circulă tot felul de videoclipuri cu pseudo-politicieni care își dau cu părerea despre vaccinare”

Alexandru Rogobete consideră că ar trebui trași la răspundere cei care răspândesc dezinformări despre vaccinare.

„Eu aș pune altfel întrebarea: cine răspunde, de fapt, pentru acești copii morți de rujeolă nevaccinați? Pentru că pe rețelele de socializare, sigur, circulă tot felul de videoclipuri cu tot felul de pseudo-politicieni care își dau cu părerea despre vaccinare, cât e de rea vaccinarea, unde poți să ajungi dacă te vaccinezi ș.a.m.d., și văd că nu sunt trași la răspundere, ceea ce cred că e o problemă și de acolo ar trebui să începem – și nu mă refer aici doar la politicieni, (ci) în general la cei care își dau cu părerea fără să fie avizați medical”, a adăugat Rogobete.

Ministrul a precizat că nu susține vaccinarea obligatorie.

„Continui să cred că oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu, deci nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, însă trebuie să aleagă informați corect și corespunzător – și asta este datoria noastră”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Datele Organizației Salvați Copiii arată că mai puțin de jumătate – 47,4% – dintre copiii din România care ar fi trebuit să primească, anul trecut, prima doză de vaccin ROR au fost imunizați.

FOTO: Andrii Zorii | Dreamstime.com