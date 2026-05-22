Cinci companii, amendate cu peste 1,2 milioane de euro: „S-au înțeles să limiteze vânzarea echipamentelor de imagistică medicală în România”

Un aparat de Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) într-o clinică, FOTO: Cylonphoto / imageBROKER / Profimedia Images

Consiliul Concurenței a anunțat vineri că a sancționat companiile Esaote SpA (Italia), Esaote Europe BV (Olanda), DTL Medical SRL (România), Camed Medical Systems GmbH (Germania) și BMS Ultraschall (Germania) cu amenzi în valoare totală de 6,42 milioane de lei (1,27 milioane de euro), pentru participarea la o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală din România.

„În urma investigației, autoritatea de concurență a constatat că Esaote SpA, filiala sa Esaote Europe B.V. și distribuitorii DTL Medical SRL, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, s-au înțeles să limiteze comercializarea echipamentelor de imagistică medicală marca Esaote pe teritoriul României.”, susține autoritatea.

Potrivit autorității, în perioada 2020-2022, companiile sancționate au încheiat contracte și au adoptat un comportament prin care au restricționat vânzările paralele în și dinspre România, având ca efect izolarea teritoriului național în cadrul pieței europene.

„Concret, prin intermediul acordurilor formale încheiate cu distribuitorii DTL și Camed, și prin comportamentul pe piață adoptat după derularea unor proceduri de achiziție publică, furnizorii au restricționat posibilitatea distribuitorilor de a accepta solicitările venite de la clienți din alte teritorii.

În acest context, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, ambele din Germania, nu puteau vinde echipamente către clienți din România, la solicitarea acestora, iar DTL Medical SRL nu putea vinde la cererea unor clienți din afara teritoriului României. Prin această practică, România a fost izolată de restul pieței interne, fiind restricționată concurența intra-marcă pentru echipamentele Esaote.”, afirmă Consiliul Concurenței.

Așadar, înțelegerea dintre părțile implicate a limitat concurența, în special în ceea ce privește prețurile echipamentelor de imagistică marca Esaote.

Astfel de înțelegeri pot afecta clienții publici, precum spitalele, prin reducerea accesului la oferte și prețuri mai mici pentru echipamente.

Autoritatea mai subliniază că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile.

Grupul Esaote produce și furnizează dispozitive medicale de diagnostic imagistic, precum sisteme cu ultrasunete și rezonanță magnetică (RMN).

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.