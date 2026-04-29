Cinci concluzii din discursul istoric al Regelui adresat Congresului

Vizita regelui Carol al III-lea în SUA a fost menită să fie o celebrare a celei de-a 250-a aniversări a Americii, a legăturilor anglo-americane durabile și a „relației speciale” dintre cele două țări, scrie BBC.

Starea actuală a relațiilor dintre SUA și Regatul Unit este tensionată – o reflectare a reticenței britanicilor de a susține pe deplin războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Așadar, obiectivul regelui a fost de a atenua aceste tensiuni printr-o ofensivă a farmecului regal, în special prin discursul său comun adresat Congresului, marți după-amiază.

Președintele Donald Trump are o personalitate schimbătoare. Relațiile calde se pot răci într-o clipă. Dar și invers- foștii dușmani pot fi reabilitați și primiți din nou în grațiile președintelui.

Spre sfârșitul discursului său, Regele a vorbit despre „reconciliere și reînnoire” care, a spus el, au caracterizat secolele de interacțiuni dintre cele două națiuni.

Rămâne de văzut dacă astfel de cuvinte rostite în public și, după toate probabilitățile, în spatele ușilor închise vor fi suficiente pentru a consolida alianța anglo-americană. Însă, în scurtele remarci de după o întâlnire de după-amiază la Casa Albă, Trump a părut mulțumit.

„Este o persoană fantastică”, a spus președintele despre Rege. „Sunt oameni incredibili și este o adevărată onoare să îi avem aici”

Însă au existat și câteva rânduri în discursul regelui, primul discurs regal adresat Congresului de când regina Elisabeta a II-a a vorbit la Capitoliu în 1991, care ar fi putut încuraja aripa democrată – și să stârnească nedumerire la Casa Albă.

1) Recunoașterea incertitudinii

A recunoaște că ai o problemă este primul pas către recuperare, cum se spune. Regele Charles și-a început discursul abordând direct „vremurile de mare incertitudine” cu care se confruntă atât SUA, cât și Marea Britanie.

El a trecut în revistă conflictele din Orientul Mijlociu și Europa – surse de dispută recentă între SUA și Marea Britanie – remarcând totodată amenințarea la adresa democrației reprezentată de violența politică care a dat peste cap cina corespondenților de la Casa Albă de sâmbătă seara.

De acolo, Regele a trecut la a vorbi despre faptul că SUA și Regatul Unit nu au fost întotdeauna de acord.

„Având în minte spiritul anului 1776”, a spus el, „putem probabil să fim de acord că nu suntem întotdeauna de acord”.

Concluzia sa a fost că cele două națiuni, atunci când sunt aliniate aceluiași interes pot face lucruri mărețe „nu doar în beneficiul popoarelor noastre, ci al tuturor popoarelor”.

2) Muzică pentru urechile democraților

Când regele Carol a remarcat că puterea executivă este „supusă controlului și echilibrului puterilor”, consacrată în Magna Carta, care a devenit un principiu fundamental în Constituția SUA, a primit din nou ovații în picioare .

Uralele au început în partea democrată a camerei, înainte de a se răspândi în întreaga sală.

Criticii de stânga ai lui Donald Trump l-au denunțat frecvent pe președinte pentru ceea ce ei consideră a fi abuz de putere.

Sentimentul că președintele ar trebui să fie supus unor controale și echilibre riguroase a fost unul dintre sentimentele care au stat la baza mitingurilor cu sloganul „fără regi” care au atras sute de mii de oameni în întreaga țară în ultimul an.

Mai târziu, în timp ce Regele își încheia discursul, una dintre ultimele sale replici a stârnit unele murmure din partea democraților.

„Cuvintele Americii au greutate și semnificație. Acțiunile acestei mari națiuni contează și mai mult!”, a spus Regele.

Democrații au criticat frecvent cuvintele lui Trump, modul în care le rostește, dar și acțiunile sale.

3) Un omagiu adus NATO și alianței transatlantice

Citându-l pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, Regele a vorbit despre un parteneriat atlantic și a remarcat că singura dată când NATO s-a mobilizat în apărarea unuia dintre statele sale membre a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie comise de al-Qaeda.

Trump a ridiculizat Marina Britanică, mult timp o sursă de mândrie pentru regat. El a numit navele lor „jucării” și a spus că portavioanele lor „nu funcționau”.

Regele Carol, care a servit timp de cinci ani în Marina Regală, a menționat în mod specific perioada petrecută în această funcție – folosind-o ca punct de plecare pentru a remarca beneficiile relațiilor de securitate și informații dintre cele două națiuni – și dintre America și Europa.

A găsit chiar și o modalitate de a menționa schimbările climatice, o problemă care îl preocupă de multă vreme.

„Din adâncurile Atlanticului până la calotele glaciare din Arctica care se topesc dezastruos, angajamentul și expertiza Forțelor Armate ale Statelor Unite și a aliaților săi se află în inima NATO, angajate să se apere reciproc, protejând cetățenii și interesele noastre, protejând americanii și europenii de adversarii noștri comuni”, a spus el.

4) Nicio mențiune despre victimele lui Epstein

Lăsând la o parte problemele de politică internațională, una dintre cele mai mari întrebări legate de vizita regelui Charles a fost dacă acesta îl va face referire la Jeffrey Epstein în discursurile sale sau dacă se va adresa victimelor regretatului agresor sexual . Nu a făcut-o, dezamăgindu-i pe cei care i-au solicitat regelui să se întâlnească cu supraviețuitorii lui Epstein în timp ce se afla în SUA.

Anul trecut, în ciuda obiecțiilor administrației Trump, Congresul a adoptat o lege care impune publicarea dosarelor deținute de guvernul SUA legate de ancheta Epstein.

Aceste dosare au condus la dezvăluiri despre profunzimea legăturilor pe care Epstein le avea cu cei bogați și puternici, inclusiv fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, și fratele regelui, Andrew Mountbatten-Windsor.

Deocamdată, saga Epstein a avut repercusiuni mai mari în Regatul Unit în comparație cu SUA, unde puțini oameni aflați în poziții actuale de putere politică s-au confruntat cu consecințe negative.

5) O notă de umor regal

Discursul regelui a început cu replica ades citată – dar greșit citată – a lui Oscar Wilde despre SUA și Anglia care au totul în comun „cu excepția, desigur, a limbii”.

El a glumit despre parlamentarii britanici care sunt ținuți „ostatici” când Regele vorbește la Westminster, dar și despre pasiunea lui Donald Trump pentru golf: „Înțeleg că pământul britanic e numai bun pentru niște terenuri splendide de golf”, aluzie la terenurile de golf deținute de Trump în Scoția.

De asemenea, regele a glumit despre o poveste din anii ’70 când presa specula un posibil mariaj între el și fiica președintelui Richard Nixon, sugerând că „istoria ar fi putut lua o altă întorsătură” dacă lucrurile ar fi mers mai departe.

Ar putea exista tensiuni între SUA și Regatul Unit în acest moment, dar marți se pare că Regele a reușit să spargă gheața.