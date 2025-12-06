Cinci concluzii după tranzacția șoc Netflix-Warner Bros, care poate redefini viitorul filmului

Acordul prin care Netflix cumpără pentru 72 miliarde de dolari diviziile de film și streaming de la Warner Bros, inclusiv rețelele HBO, este, în esență, povestea reală a unui gigant care cucerește un alt gigant, relatează BBC, care prezintă cinci lucruri importante de urmărit în această tranzacție.

Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale.

Departe de a fi o simplă tranzacție, mutarea are toate elementele unei drame hollywoodiene: un gigant în ascensiune, rivalități, presiuni politice și un viitor incert, notează BBC.

Netflix devine și mai puternic

Netflix conduce deja industria Hollywood-ului de ani de zile, clasându-se ca cel mai mare serviciu de streaming prin abonament din lume și cel mai mare producător de conținut nou din California.

Însă această achiziție, cea mai mare din industrie din ultimii ani, i-ar consolida poziția dominantă. Netflix ar primi o arhivă impresionantă, cu aproape un secol de filme și seriale, și și-ar extinde masiv capacitatea de producție.

La asta se adaugă și puterea sa enormă de abonați, deoarece Netflix se pregătește să integreze o parte din cei 128 de milioane de abonați HBO la baza sa deja de peste 300 de milioane.

„Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming, iar dacă adaugi HBO Max devine aproape imposibil de atins”, spune Mike Proulx, vicepreședinte la firma de analiză Forrester.

Acordul ar reuni francize legendare precum Looney Tunes, Harry Potter, Friends, alături de hituri HBO ca Succession, Sex and the City sau Game of Thrones, toate sub aceeași umbrelă cu producțiile originale Netflix, de la Stranger Things la KPop Demon Hunters.

Prețurile ar putea crește sau scădea

Netflix a declarat că speră să finalizeze acordul în următorul an până la 18 luni.

Însă directorii sunt reticenți în a dezvălui cum sau dacă plănuiesc să integreze Warner Brothers și brandul său de top, HBO, în serviciul existent Netflix.

Greg Peters, co-director executiv al Netflix, a spus că brandul HBO este „foarte puternic” și le oferă „o mulțime de opțiuni”, dar nu a oferit mai multe detalii.

Netflix ar putea include filmele și emisiunile în diferite pachete, deși analiștii spun că ar fi surprinși să vadă brandul HBO dispărând complet.

Impactul asupra prețurilor rămâne, de asemenea, neclar.

Dominanța Netflix i-ar putea permite să taxeze mai mult clienții. Însă, dacă utilizatorii descoperă că plătesc un singur serviciu de streaming în loc de două, ar putea ajunge să coste mai puțin.

Streamingul este viitorul, Hollywood se simte lăsat în urmă

Warner Bros este unul dintre studiourile care au definit Hollywood-ul, creând titlul clasice precum Casablanca, Pe aripile vântului și Exorcistul.

Dar această preluare este o ilustrare a faptului că epoca de aur a cinematografiei a apus. Direcția este clară, a spus Proulx de la Forrester: viitorul este „totul prin streaming”.

„Odată cu acest acord, este oficial: media tradițională se încheie”, a adăugat acesta.

Netflix a promis că va continua să lanseze filme în cinematografe, o decizie care are sens, având în vedere că va prelua franciza de supereroi DC, filme foarte profitabile în sălile de cinema.

Totuși, mulți sunt sceptici că Netflix va pune accent pe cinema pe termen lung. Cofondatorul Ted Sarandos a spus anul acesta că mersul la film este un „concept depășit”.

Regizorul James Cameron se numără printre cei care au întâmpinat veștile cu îngrijorare, avertizând chiar înainte de anunț că o asemenea tranzacție ar fi „un dezastru” pentru industrie.

Acordul nu este încă încheiat

Finalizarea tranzacției este departe de a fi sigură.

Mai întâi, Warner Brothers Discovery trebuie să finalizeze separarea părților pe care nu le vinde către Netflix, inclusiv CNN, Discovery și Eurosport.

Între timp, un alt rival, Paramount Skydance, care spera să cumpere întreaga companie Warner Brothers Discovery, ar putea totuși încerca să convingă acționarii că poate oferi o ofertă mai bună.

Întrebarea cea mai importantă, însă, este dacă tranzacția va primi aprobarea autorităților de concurență din SUA și Europa, un aspect care ar putea reprezenta o provocare majoră.

La Washington, parlamentari din ambele partide s-au pronunțat deja împotriva tranzacției, invocând temeri că aceasta va duce la mai puține opțiuni pentru consumatori și la prețuri mai mari.

Ted Sarandos, directorul general al Netflix, care ar trebui plătească Warner Brothers 5,8 miliarde de dolari dacă tranzacția eșuează, este „foarte încrezător” că va obține aprobarea.

Totul depinde de modul în care autoritățile vor defini piața: dacă se uită strict la streaming, poziția Netflix ar putea ridica probleme. Dar dacă includ și televiziunea prin cablu, broadcastul și chiar YouTube, atunci îngrijorările legate de monopol se reduc, explică Jonathan Barnett, profesor la Universitatea din California de Sud.

Intervenția lui Donald Trump

Un alt semn de întrebare este dacă președintele Donald Trump va interveni. Administrația sa a promis o abordare mai relaxată în ceea ce privește reglementările legate de fuziuni.

Însă președintele a vorbit în termeni elogioși despre proprietarii Paramount Skydance, miliardarul din domeniul tehnologiei și donatorul republican Larry Ellison și fiul său, David, care se află în spatele ofertei rivale pentru Warner Bros. Iar Trump a fost mereu interesat față de industria media și de divertisment.