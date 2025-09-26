ULTIMA ORĂ Cinci copii internați la Iași și infectați cu o bacterie luată din spital au murit. Secția ATI a fost închisă. „Posibil focar de infecții”

Cinci copii care sufereau și de alte boli asociate au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială, dezvăluie Ziarul de Iași. Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie. A fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 8 ani și sufereau de boli grave asociate: meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie, scrie publicația locală 7iasi.

Primele cazuri de infectare cu bacteria Serratia marcescens au apărut în urmă cu mai bine de o săptămână, însă secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat, potrivit presei locale. Miercuri, pe 24 septembrie, secția a fost închisă pentru internări.

Ziarul de Iași a solicitat un punct de vedere atât managerului interimar al spitalului, Cătălina Ionescu, cât și Direcției de Sănătate Publică Iași.

Doar DSP a transmis un răspuns în care „confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens”.

„O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CRSP Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice. Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic”, au transmis reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Iași.

DSP mai precizează că spitalul „a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate instituțiilor competente la finalizarea investigației”.