Cinci județe. Atât e turismul românesc, de fapt

În 2025 am avut 14 milioane de sosiri, dar România turistică se concentrează în 5 județe. Un tabel cu 1.300 de localități spune o poveste inegală: orașe mici care bat capitalele județene, comune cu zero turiști și un fenomen Bihor care merită o explicație separată.

Surpriza Bihor: o comună care bate municipiul reședință

Cel mai neașteptat fenomen din date: în județul Bihor, comuna Sânmartin înregistrează 241.497 de sosiri – mai mult decât municipiul Oradea (228.526). O comună de câteva mii de locuitori bate reședința de județ într-o statistică de turism.

Explicația stă în Băile Felix și Băile 1 Mai, stațiuni balneare cu hoteluri mari aflate administrativ în Sânmartin. Dar datele brute, necontextualizate, par o eroare.

Județele cu turism „prizonier” în municipiu

Opt județe au o dependență extremă față de un singur centru urban – peste 80% din toate sosirile județene se concentrează în municipiul reședința. Teleorman și Călărași ating praguri de 97–98%, practic tot turismul județean e în Alexandria, respectiv Călărași.

Comunele care sfidează așteptările

Dincolo de stațiunile cunoscute, câteva comune ies complet din tipar. Bran (111.721 sosiri), Moieciu (96.872) și Fundata (63.144) formează un bloc Brașov-rural care în total depășește multe municipii. Costinești în Constanța (164.480) e mai vizitat decât Iași întreg.

19 localități cu zero turiști înregistrați

La celălalt capăt al spectrului, 19 localități din baza de date raportează zero sosiri. Sunt concentrate în Dâmbovița (6 localități), Buzău (3) și câte una în Cluj, Covasna și Brăila. Dacă există unități de cazare acolo – și raportarea lor presupune că există – înseamnă că fie datele sunt incomplete, fie localitățile respective nu au atras niciun turist în perioada raportată.

Ce m-a frapat cel mai tare

Fenomenul Bihor e probabil cel mai spectaculos: comuna Sânmartin (Băile Felix) bate municipiul Oradea la sosiri turistice. Datele brute par eronate, dar sunt corecte – infrastructura balneo-turistică e plasată administrativ în comună, nu în oraș.

