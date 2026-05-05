Cinci noi autostrăzi și drumuri expres, preluate de noua Companie de Investiții Rutiere. În ce stadiu sunt și când vor fi gata

Încă cinci proiecte majore de infrastructură rutiere au fost preluate de către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), o companie înființată și operaționalizată relativ recent și care treptat va prelua frâiele dezvoltării proiectelor majore de infrastructură rutieră. În timp, actuala Companie de Administrare a Infrastructurii (CNAIR) va rămâne doar cu partea de mentenanță a rețelei de drumuri.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat marți că a preluat patru proiecte de drumuri de mare viteză și noul pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse: „transferul acestor obiective strategice (… este) necesar pentru accelerarea și finalizarea licitațiilor, corelarea cu proiectele deja în implementare la CNIR și devansarea termenelor pentru începerea lucrărilor”.

Sunt cinci proiecte majore însumând aproximativ 300 de kilometri de autostradă și drumuri expres:

Autostrada București – Alexandria

„Preluarea va impulsiona proiectul atât de necesar pentru reducerea accidentelor și a aglomerației de pe DN 6, un alt ,,drum al morții”, cât și pentru corelarea A6 cu Drumul de mare viteză București-Giurgiu, acum în etapa realizării studiului de fezabilitate la CNIR. Sunt obiective care vor deservi un bazin semnificativ de populație, inclusiv transporturile de marfă și vor aduce noi investiții în sudul țării”, detaliază CNIR.

Autostrada București – Alexandria, cu o lungime estimată la 77 de km, este în faza de elaborare a documentației tehnice și a studiului de fezabilitate. Un orizont pentru finalizarea întregului proiect este intervalul 2030-2033.

Noul pod peste Dunăre Giurgiu – Ruse 2

„Avem nevoie de un pod modern, la standarde europene pe principala rută de transport între România și Bulgaria și una dintre cele mai aglomerate în sezonul estival, o conexiune strategică între București, Sofia și Atena, capitale europene încă nelegate prin drumuri de mare viteză. Și acest obiectiv va fi derulat în deplină sincronizare cu viitoarele autostrăzi București-Giurgiu și București-Alexandria, iar pentru etapa de execuție se poate avea în vedere și o analiză a finanțării prin parteneriat public-privat”, transmite CNIR.

Studiul de Fezabilitate pentru cel de-al doilea pod peste Dunăre în zona Giurgiu a fost gestionat de CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) și, deși a fost scos la licitație încă din toamna anului 2024, încă nu a fost atribuit.

Valoarea estimată a studiului este de 14,4 milioane de euro, jumătate provenind din fonduri europene. Odată semnat contractul, termenul pentru finalizarea studiului este de 23 de luni. Ulterior, va fi lansată o licitație separată pentru proiectare și execuție, fază estimată să dureze între 36 și 48 de luni.

Într-un scenariu optimist, inaugurarea ar putea avea loc în perioada 2032-2033. Realist, fără un impuls politic susținut sau dacă nu se găsesc surse de finanțare adecvate, este foarte posibil ca noul pod să nu fie gata înainte de finalul deceniului următor.

Drumul Expres Arad- Oradea

„Este un proiect strategic, parte a coridorului de transport Via Carpathia care ne-a dovedit implicarea și contribuția esențială a autorităților locale în pregătirea solidă a investiției, iar obiectivul pe care îl dorim este să reușim începerea lucrărilor încă din acest an. Vom avea nu doar o legătură modernă între cele două municipii sau între Autostrăzile A1 și A3, ci una între nordul și sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră și Mediterană”, transmite CNIR.

Acest nou drum de mare viteză, în lungime totală de aproape 120 de km, este compus din 3 loturi:

Lotul 1 (33,7 km), la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km). Contract semnat în data de 28 mai 2025 cu Precon pentru 2,32 mld lei (termen de finalizare: 24 de luni)

Lotul 2 (39,7 km), de la Salonta la Chișineu-Criș, la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km). Contract semnat în data de 23 septembrie 2025 cu asocierea Straco-Onur pentru 2,76 mld lei (termen de finalizare: 24 de luni).

Lotul 3 (47,07 km), la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km). Contract semnat astăzi, 29 ianuarie 2026, cu Nurol pentru circa 2,85 mld lei. (termen de finalizare: 24 de luni)

Autostrada Făgăraș – Brașov

„Pentru acest segment al A13, vom asigura finalizarea rapidă a documentației, baze solide și costuri justificate în etapa de execuție, precum și realizarea efectului de coridor, precum și corelarea cu alte obiective de infrastructură majoră din zona Brașovului, respectiv perspectivele de dezvoltare spre Ploiești și Bacău”, transmite CNIR.

Proiectul de autostradă de la Făgăraș la Brașov (zona Codlea) este estimat la o lungime de 52 de km și, în prezent se află în faza de pregătire a documentației tehnice și a studiului de fezbilitate. Un scenariu realist vede ca acest proiect să fie finalizat în intervalul 2030-2033.

Autostrada „Litoralului” sau alternativa Techirghiol

Un nou drum de mare viteză spre sudul litoralului – o autostradă numită „Alternativa Techirghiol” care să continue actuala autostradă ce ajunge la sud de Constanța în zona Agigea, care să ocolească lacul Techirghiol și să evite aglomerația ce se creează an de an în sezonul estival în zona stațiunilor Eforie Nord și Eforie Sud.

Este vorba de un proiect lung de aproape 30 de kilometri ce a fost scos la licitație pentru 4 miliarde de lei, dar nu a fost contractată nici până acum, deși ofertele au fost depuse încă din decembrie 2024.

„Portul Constanța și stațiunile de pe Litoral sunt componente importante care susțin economia națională. Prin realizarea ,,Autostrăzii Litoralului” asigurăm o infrastructură modernă, pentru timp redus de deplasare, siguranță în trafic și încurajarea unor noi investiții”, anunță CNIR.

Termenul pentru Autostrada „Litoralului” este de 12 luni proiectare și 36 de luni execuție, odată ce va fi semnat contractul.

Proiectele rutiere de autostrăzi și drumuri expres gestionate de CNIR – mai 2026 / Sursă: CNIR

