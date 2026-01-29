Drum expres de la Oradea la Arad: Contract semnat pentru ultimul lot care nu avea constructor / Care este termenul de finalizare – HARTĂ

Întreg drumul expres de la Oradea la Arad, în lungime totală de 120 de kilometri, are de azi constructor. Ultimul tronson rămas necontractat, tronsonul 3 de la Chișineu-Criș până la Arad, a fost parafat cu un constructor din Turcia.

„Am semnat astăzi contractul pentru execuția Lotului 3 (47,07 km) al acestui drum expres strategic pentru România. Este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție”, a anunțat joi directorul Companiei de Drumuri, Cristian Pistol.

Constructorul turc NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ are la dispoziție 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în acest contract de execuție (FIDIC Roșu). Cu alte cuvinte, din momentul în care va veni ordinul de începere a lucrărilor, constructorul va avea la dispoziție 2 ani pentru realizarea celor 47 de km de drum expres – într-un scenariu realist, bucata de drum de mare viteză va fi deschisă circulației la început de 2028.

Finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, proiectul include construcția a 29 de structuri, printre care se remarcă pasajul de la km 108+925 (peste CF și DJ709B), cu o lungime de 592 de metri.

Autostrada Vestului – Drumul Expres Oradea – Arad / Sursă: HotNews

Drumul expres de la Oradea la Arad are trei loturi

Acest nou drum de mare viteză este compus din 3 loturi:

– Lotul 1 (33,7 km), la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km). Contract semnat în data de 28 mai 2025 cu Precon pentru 2,32 mld lei (termen de finalizare: 24 de luni)

– Lotul 2 (39,7 km), de la Salonta la Chișineu-Criș, la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km). Contract semnat în data de 23 septembrie 2025 cu asocierea Straco-Onur pentru 2,76 mld lei (termen de finalizare: 24 de luni).

– Lotul 3 (47,07 km), la care se adaugă drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km). Contract semnat astăzi, 29 ianuarie 2026, cu Nurol pentru circa 2,85 mld lei. (termen de finalizare: 24 de luni)