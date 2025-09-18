Cinci persoane, coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, trimise în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 67 de milioane de lei, spun procurorii

Cinci persoane, coordonatori sau administratori ai unor firme de ride sharing, au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, dare de mită în formă continuată şi spălarea banilor într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Începând din 2022, acestea nu ar fi înregistrat în contabilitatea a 14 firme veniturile impozabile şi ar fi recrutat peste o mie de şoferi care lucrau fără contract de muncă, fiind plătiţi la negru.

Astfel, toate sumele încasate de la clienţi, din care platforma îşi oprea un comision de 25%, ar fi fost împărţite între inculpaţi şi şoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite (TVA, impozit pe venit, contribuţii salariale). Din banii obţinuţi, unul dintre inculpaţi şi-ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant şi un service auto. Alte două persoane au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în acest dosar.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci inculpaţi, G.N.M., C.A.V., T.A.C., C.C.N şi C.A., coordonatori sau administratori de fapt ai unor societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru evaziune fiscală în formă continuată, precum şi dare de mită în formă continuată (G.N.M. şi T.A.C) şi spălarea banilor (G.N.M şi C.A.V), anunţă, joi, DNA, într-un comunicat de presă.

Anterior, în acest dosar s-a dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei inculpaţilor: T.G.M., angajat al societăţii deţinătoare a unei platforme de ride-sharing, pentru luare de mită în formă continuată şi C.I.N., angajată a societăţii deţinătoare a unei platforme de ride-sharing, pentru favorizarea făptuitorului.

”În perioada generală mai 2022 – ianuarie 2025, inculpaţii ar fi coordonat activitatea unor societăţi comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de 67.493.417 lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a 14 societăţi comerciale şi prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă şi astfel, al plăţii la negru a salariilor către propriii angajaţi”, arată DNA.

Potrivit procurorilor, în perioada menţionată, au fost înfiinţate mai multe societăţi de transport alternativ de persoane care, sub controlul şi coordonarea celor cinci inculpaţi, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de şoferi.

”Şoferii erau atraşi de colaborarea cu societăţile coordonate de inculpaţi, deoarece acestora li se oferea posibilitatea de a lucra fără contract de muncă, veniturile obţinute fiind astfel semnificativ mai mari. După ce şoferii erau recrutaţi, acestora li se solicita încheierea, cu societăţile controlate de inculpaţi, a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obţinea autorizaţia de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum şi înscrierea pe platformele de ride-sharing”, detaliază anchetatorii.

Potrivit DNA, după începerea activităţii, din sumele pe care le încasau de la companiile deţinătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpaţii, care coordonau societăţile de transport, opreau un comision între 8 şi 12%, iar restul sumelor le erau virate şoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuţii salariale, şoferii primeau o indemnizaţie mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite şoferilor, inculpaţii G.N.M. şi T.A.C. ar fi retras sumele rămase de la bancomat, însuşindu-şi aceste sume de bani. Activitatea se desfăşura în această modalitate până când societatea intra în atenţia organelor fiscale, după care activitatea era mutată pe altă societate.

”Practic, din activitatea de transport alternativ, toate sumele încasate de la clienţi (din care platforma îşi oprea comisionul contractual convenit de 25%) ar fi fost împărţite între inculpaţi şi şoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite (TVA, impozit pe venit, contribuţii salariale). Inculpatul G.N.M. ar fi retras de la bancomat, din contul a opt societăţi comerciale pe care le controla, suma peste 13 milioane de lei, din care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant şi un service auto”, mai arată DNA.

Conform procurorilor, în ceea ce priveşte alte sume de bani din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în perioada martie 2023 – octombrie 2024, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a banilor, inculpaţii G.N.M. şi C.A.V. ar fi efectuat mai multe operaţiuni care au presupus creditarea unor societăţi comerciale, precum şi achiziţii şi vânzări, între care autoturisme de lux şi alte 45 de autoturisme pentru activităţi comerciale.

Pentru a fi ajutaţi în diverse probleme apărute în relaţia cu platforma, inculpaţii aveau nevoie să aibă legături strânse cu un angajat al platformei. Ajutorul consta în prioritizarea cererilor cu privire la înregistrarea şoferilor în aplicaţia informatică ori deblocarea conturilor şoferilor înregistraţi în aplicaţie. Astfel, pentru aceste ”servicii”, inculpaţii G.N.M. şi T.A.C. ar fi remis inculpatului T.G.M., angajat al platformei, în mai multe tranşe, suma totală de 112.000 lei, respectiv 7.500 lei, adaugă sursa citată.

De asemenea, în cursul lunii iulie 2024, inculpatul G.N.M. ar fi fost anunţat telefonic de inculpata C.I.N., angajată a aceleiaşi platforme, că Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat date cu privire la acesta, iar ca urmare el ar fi transmis o mare parte din şoferii care lucrau pe societăţile sale către firmele coordonate de inculpatul T.A.C.

Pe parcursul urmăririi penale, în scopul acoperirii prejudiciului produs, în cauză au fost instituite măsuri asigurătorii cu privire la bunuri şi sume de bani aparţinând inculpaţilor.

”Facem precizarea că inculpaţii T.G.M. şi C.I.N. (care au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei) şi-au asumat în totalitate faptele comise şi au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupţie ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt”, menţionează DNA.

Cei doi au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mişcare acţiunile penale şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora.

Astfel, pentru T.G.M. Tribunalul Bucureşti a stabilit o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu amânarea executării pedepsei, iar pentru C.I.N Tribunalul Bucureşti a stabilit o pedeapsă constând în plata unei amenzi penale de 25.500 de lei.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. (news.ro)