Cine a fost Ali Larijani, liderul iranian pe care Israelul spune că l-a ucis: șef al securității, negociator, membru al unei familii puternice, „Kennedy ai Iranului”

Mai mulți observatori și oficiali consideră că Ali Larijani, pe care Israelul susține că l-a ucis peste noapte, a fost omul care a condus regimul iranian, după moartea ayatollahului Khamenei, scrie Jerusalem Post. Larijani fusese implicat în negocierile cu SUA și era omul lui Khamenei în relația cu Moscova, scrie și Deutsche Welle.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat marți că armata l-a ucis pe șeful securității iraniene, Ali Larijani.

La scurt timp, presa de stat iraniană a publicat o notă scrisă de mână de Larijani în memoria marinarilor iranieni uciși într-un atac american, a căror înmormântare era prevăzută pentru marți, dar Teheranul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la declarațiile lui Katz.

Larijani ar fi cel mai important lider iranian asasinat de la debutul războiului, de la uciderea liderului suprem, ayatollahul Khamenei.

Cu siguranță, Larijani a fost cea mai vizibilă voce a regimului islamic, răspunzând direct la amenințările și comentariile președintelui american Donald Trump și ale altor oficiali.

Jerusalem Post scrie că, în vreme ce Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului, este noul lider suprem al Iranului, acesta este grav rănit, iar având în vedere absența totală a aparițiilor publice, există îndoieli cu privire la faptul că el conduce efectiv țara.

În acest timp, Larijani a ajuns în poziția de a conduce operațiunile zilnice ale țării și toate negocierile cu Occidentul privind conflictul în săptămânile dinaintea începerii războiului.

„Le vom arde inimile”

La aproximativ 24 de ore după primul atac asupra Teheranului, Larijani a apărut la televiziunea națională și pe rețelele sociale pentru a condamna SUA și Israelul că au „aprins focul în inima națiunii iraniene”.

„Le vom arde inimile”, a spus el. „Îi vom face pe criminalii sioniști și pe americanii fără rușine să-și regrete faptele”, a adăugat oficialul.

Pe parcursul carierei sale politice întinse pe zeci de ani, Larijani s-a impus atât ca un lider nemilos în cadrul regimului, cât și ca un negociator competent în relațiile cu Rusia, China și chiar SUA, scrie Deutsche Welle.

În privința negocierilor cu SUA în contextul actualului război, el a fost însă clar.

„Nu vom negocia cu Statele Unite”, a spus Larijani pe X.

„Familia Kennedy a Iranului”

Poziția lui Larijani la vârful ierarhiei iraniene a fost oarecum neașteptată, având în vedere că el nu avea șanse să-i succedă oficial lui Ali Khamenei, scrie Deutsche Welle.

Atât Khamenei, cât și predecesorul său, Ruhollah Khomeini, erau clerici de rang înalt în islamul șiit, numiți lideri supremi ai teocrației instituite în urma Revoluției Islamice din 1979.

Larijani, născut în Irak, nu era cleric. Cu toate acestea, el făcea parte dintr-o familie cu legături religioase și politice profunde în cadrul regimului, descrisă odată de revista Time drept „familia Kennedy a Iranului”.

Tatăl lui Larijani a fost un mare ayatollah. Fratele lui Ali Larijani, Sadeq Ardeshir Larijani, a atins și el rangul de ayatollah în paralel cu cariera sa politică și a condus sistemul judiciar iranian între 2009 și 2019.

Un alt frate, Mohammad-Javad Larijani, este o personalitate importantă în domeniul politicii externe, care a ocupat funcția de consilier al regretatului ayatollah Khamenei.

A studiat matematica și filosofia

Ali Larijani și-a asigurat oficial puterea prin intermediul sistemului politic iranian.

Născut în 1958, Larijani s-a alăturat Gărzii Revoluționare Islamice în 1981 și a servit drept comandant în primii ani ai războiului Iran-Irak.

A urmat un seminar religios, dar apoi a obținut o diplomă în informatică și matematică, înainte de a obține atât un masterat, cât și un doctorat în filosofie occidentală la Universitatea din Teheran.

Interesul academic al lui Larijani, inclusiv teza sa de doctorat din 1995, s-a concentrat asupra filosofului german Immanuel Kant.

Propagandist al regimului

În timp ce își continua studiile de filosofie, Larijani s-a folosit și de experiența sa militară și de relațiile familiale pentru a-și construi o carieră politică, ajungând în cele din urmă ministru al Culturii la vârsta de aproximativ 35 de ani.

În 1994, ayatollahul Khamenei l-a numit pe Larijani în funcția de nou director al postului public de televiziune din Iran, unde a rămas pe parcursul următorului deceniu.

Larijani a folosit postul de televiziune ca instrument de propagandă pro-guvernamentală, coordonând emisiuni precum Hoviat (Identitate), care îi eticheta public pe intelectualii iranieni anti-regim drept trădători finanțați de Occident.

Larijani a candidat pentru prima dată la președinție în 2005, dar a obținut mai puțin de 6% din voturi în primul tur și nu a ajuns niciodată în turul doi, alegerile fiind câștigate de extremistul Mahmoud Ahmadinejad.

În schimb, Larijani a devenit secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC) și negociatorul-șef al Iranului în domeniul nuclear.

El a demisionat din această funcție în 2007 din cauza unor aparente divergențe cu Ahmadinejad.

Rol important în acordul nuclear

Conflictele cu aripa extremistă a Iranului au continuat să-i afecteze cariera politică.

Cu toate acestea, el a reușit să obțină funcția de președinte al Parlamentului în 2008 și să o dețină timp de 12 ani.

În timpul mandatului său în parlament, Larijani a jucat un rol cheie în asigurarea sprijinului legislativ pentru acordul nuclear din 2015 dintre Iran și șase puteri mondiale — inclusiv SUA, China, Rusia, Germania, Marea Britanie și Franța — care viza limitarea programului nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancțiunilor.

Acordul a fost anulat de Trump în timpul primului său mandat, în 2018.

În 2020, Larijani a fost însărcinat cu supravegherea unui acord strategic de cooperare pe 25 de ani cu China, care a fost finalizat în anul următor.

Exclus din alegerile din 2021 și 2024

Pe valul succesului acordului cu China, care prevedea investiții chineze de 400 de miliarde de dolari în sectorul energetic al Iranului, Larijani a încercat să candideze din nou la președinție în 2021.

În mod neașteptat, el a fost blocat de Consiliul Gardienilor din Iran.

Organismul — care include șase clerici islamici numiți de Ayatollah și șase avocați aprobați de Parlament — nu a oferit motive pentru decizia sa.

Unii au speculat că Larijani a fost exclus deoarece fiica sa ar locui în SUA și ar avea pașaport britanic, în timp ce alții cred că acest lucru a fost făcut pentru a deschide calea candidatului preferat al regimului, Ebrahim Raisi.

Ayatollahul Sadiq Larijani s-a plâns public că fratele său a fost descalificat „pe baza unor informații false furnizate de serviciile secrete” și că „minciuni” au fost răspândite în mod deliberat în rândul Consiliului Gardienilor.

Motivul principal pentru descalificarea lui Larijani a fost faptul că acesta „i-a criticat deschis pe Raisi și pe membrii Gărzii Revoluționare” și, aparent, nu i-a atacat niciodată pe liderii opoziției Mehdi Karroubi și Mir Hossein Mousavi, care au fost plasați în arest la domiciliu în 2010, a declarat la acea vreme pentru DW analistul iranian Ali Afshar.

Omul lui Khamenei la Moscova

Vara trecută, președintele Pezeshkian l-a numit din nou pe Larijani în vechea sa funcție de șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, acesta devenind cel mai înalt oficial de securitate al Iranului în urma războiului de 12 zile cu Israelul.

În lunile care au urmat, autoritatea lui Larijani și accesul său la Khamenei par să le fi eclipsat pe cele ale președintelui.

Larijani a fost considerat drept omul care a condus negocierile nucleare dintre SUA și Iran.

De asemenea, el a călătorit în repetate rânduri la Moscova, acționând ca emisar al lui Khamenei pe lângă Vladimir Putin — probabil cu ajutorul ambasadorului Iranului, Kazem Jalali, care este și un apropiat al lui Larijani.

Într-un interviu acordat postului Al Jazeera cu doar câteva zile înainte de atacul american-israelian, Larijani a declarat că Iranul a folosit ultimele luni pentru a se „pregăti” de război.

„Ne-am identificat punctele slabe și le-am remediat”, a spus el. „Nu căutăm războiul și nu-l vom începe noi. Dar dacă ni-l impun, vom riposta”, a asigurat el.