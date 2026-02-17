Cine a fost „Schindler de București”, diplomatul care a salvat singur 5.000 de evrei. Despre  om excepțional și fermecătoarea sa casă cu blazon din Dorobanți

O casă din Dorobanți, cândva cartier rezidențial aristocratic, trece neobservată pe strada Dr. Grigore Mora; se pierde în multitudinea de vile interbelice de patrimoniu de aici.

Nimic nu amintește că a fost reședința lui Constantin I. Karadja, personalitate uriașă a diplomației și culturii române, nobil cărturar european prin excelență, bibliofil, colecționar de carte veche, diplomatul care a salvat vieți în timpul mandatului său de Consul General al României la Berlin.

Citește, pe B365.ro, povestea lui Constantin I. Karadja, “un om între două țări” și diplomatul “drept între popoare”.