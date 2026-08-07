Cine a înregistrat site-ul pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Încasări de peste două milioane de euro de la AUR

Domeniul „suspend.ro” a fost înregistrat pe 11 iulie de AUR, conform RoTLD, autoritatea oficială pentru înregistrarea domeniilor de internet „.ro”. La secțiunea de date, apare emailul lui Nicolae Capcelea, un cetățean moldovean care se ocupă de grafică și web design, arată site-ul de investigații Public Record.

Numărul de telefon utilizat pentru înregistrarea site-ului este asociat lui Marius Dorin Lulea, fondator al partidului, înlăturat de la conducere la finalul lui 2025.

În ceea ce îl privește pe Capcelea, firma Follow Digital Solutions SRL deținută acum integral de el, a primit peste 10 milioane de lei de la AUR în ultimii ani.

Compania a început să primească bani de la partid din 2021, anul în care a fost înființată, conform unui raport publicat de Expert Forum. A primit atunci 35.000 de lei pentru servicii publicitare. Însă grosul banilor încasați a venit între 2024 și 2025, în timpul campaniilor electorale pentru alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. Din datele publice, reiese că, doar în această perioadă, Follow Digital Solutions a încasat peste 10,6 milioane de lei de la AUR pentru propagandă electorală online.

Liderul AUR, George Simion, nu a răspuns întrebărilor Public Record până la publicarea articolului. Nici Nicolae Capcelea.

Cofondatorul AUR, Marius Lulea, a răspuns pe contul de WhatsApp asociat numărului de telefon care apare la înregistrarea site-ului de demitere a președintelui României și a spus că nu știe nimic despre site și că nu are legătură cu el, dar o să ceară o actualizare a numărului de contact.

Referitor la Nicolae Capcelea, a declarat: „A fost membru Acțiunea 2012. Un băiat foarte deștept. Nu este deloc implicat politic, zero implicare politică. Nu este membru de partid. El se ocupă de campanii și alte chestiuni care țin de online precum pagini oficiale de Facebook, pagini web pentru

Ce a spus AUR despre site-ul pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Partidul AUR condus de George Simion a anunțat joi că a lansat platforma suspeND.ro, despre care spune că prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

AUR vrea suspendarea lui Nicușor Dan „pentru că nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția”.

Potrivit partidului, platforma suspeND.ro „prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului”.

AUR spune că românii pot urmări acolo, în timp real, evoluția procedurii parlamentare de suspendare, „pot vedea dacă parlamentarii și-au asumat sau nu o poziție privind suspendarea, precum și numărul cetățenilor care susțin acest demers”.