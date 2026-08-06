AUR anunță că a lansat platforma pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Partidul AUR, condus de George Simion, anunță joi că a lansat platforma suspeND.ro, despre care spune că prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

AUR vrea suspendarea lui Nicușor Dan „pentru că nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția”.

Potrivit partidului, platforma suspeND.ro „prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar față de suspendarea președintelui, precum și posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului”.

AUR spune că românii pot urmări acolo, în timp real, evoluția procedurii parlamentare de suspendare, „pot vedea dacă parlamentarii și-au asumat sau nu o poziție privind suspendarea, precum și numărul cetățenilor care susțin acest demers”.

Ce îl acuză AUR pe Nicușor Dan

AUR consideră că suspendarea președintelui Nicușor Dan reprezintă „un instrument constituțional legitim” și îl acuză pe șeful statului că „încalcă în mod grav obligațiile prevăzute de Legea fundamentală”.

„Inițiativa are la bază încălcări repetate ale obligațiilor constituționale ale președintelui, refuzul de a-și exercita rolul de mediator între instituțiile statului, excluderea arbitrară a principalului partid de opoziție din consultările privind formarea Guvernului și prelungirea fără precedent a blocajului politic prin tergiversarea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru”, a anuțat AUR, într-un comunicat.

Mesajul lui George Simion

Lansarea platformei a fost anunțată și de George Simion, pe pagina sa de Facebook.

„Imposibilul devine posibil! Valul suveranist trebuie să impună voința (n.r. românilor) în Parlament. Cereți fiecărui parlamentar să susțină demiterea lui Nicușor Dan!”, a scris George Simion.

Pe 1 iulie, cei 135 de lideri din conducerea AUR au votat în unanimitate pentru demararea procesului de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Conform Articolului 95 din Constituție, procedura de suspendare a președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor.

Blocaj de trei pentru formarea noului Guvern

Nicușor Dan a făcut până în prezent două desemnări oficiale de premier, Eugen Tomac și Adrian Veștea, ambele eșuate din cauza lipsei de sprijin parlamentar.

Președintele a primit apoi două variante pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan din partea PNL. Președintele a spus însă că niciuna dintre cele două propuneri avansate nu întrunește în acest moment sprijinul necesar validării Guvernului.

După ce a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR pe 5 mai, premierul Ilie Bolojan a depășit recordul pentru cel mai lung interimat, deținut până acum de Emil Boc.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat pe 2 august, la Digi24, că în ultimele două săptămâni s-au avansat niște nume de premier tehnocrat, însă el nu le cunoaște.

„În discuțiile politice care nu au fost în spațiul public, am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante”, a afirmat Ciprian Ciucu.