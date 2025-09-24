Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU / Casa Alba acuzase un posibil „sabotaj”

Oprirea neașteptată a unei scări rulante la sosirea lui Donald Trump și a Melaniei Trump. Credit line: UN Photo via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Oprirea neașteptată a unei scări rulante la sosirea lui Donald Trump și a Melaniei Trump la sediul ONU din New York a făcut obiectul unor comentarii făcute de președintele american chiar în timpul discursului său în fața Adunării Generale. ONU a venit miercuri cu explicații, potrivit BBC.

Imediat ce Trump și soția sa au pășit pe scara rulantă, aceasta s-a oprit brusc. După incident, liderul SUA a ținut în discurs în fața Adunării Generale.

„Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă care, la urcare, s-a oprit. Dacă Prima Doamnă nu avea o condiție fizică excelentă, s-ar fi împiedicat. Dar (Prima Doamnă) are o condiție fizică grozavă. La fel ca mine. Am rămas amândoi în picioare”, a comentat el. Apoi, chiar atunci când a început să vorbească, a cedat prompterul.

Președintele american a comentat „Am primit două lucruri de la ONU: o scară stricată și un prompter defect. Cine se ocupă de prompter a dat de necaz”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a reacționat ferm, solicitând o anchetă oficială. „Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă în momentul în care președintele și prima doamnă pășeau pe ea, acea persoană trebuie concediată și investigată imediat”, a scris Leavitt pe X.

Explicațiile ONU

ONU a venit miercuri cu explicații despre incidentul catalogat de apropiații lui Trump drept un posibil „sabotaj”.

„Mecanismul de securitate a fost acționat din greșeală de cineva care se afla înaintea președintelui”, a explicat Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Ulterior, el a precizat că persoana care a comis greșeala era un cameraman al Casei Albe, care urcase cu spatele, înaintea soților Trump, și probabil a blocat scara, declanșând un dispozitiv de securitate.

Legat de teleprompterul care nu funcționa când Trump și-a început discursul, un oficial al ONU a declarat pentru BBC că tot un operator al Casei Albe este „vinovat”. Casa Albă și-a adus operatori cu laptopuri proprii și s-a conectat la sistemul ONU, ei fiind singurii care știau viteza la care trebuie să ruleze textul pentru președinte.

Casa Albă nu a comentat încă concluziile ONU.