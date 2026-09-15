Cine au fost femeile care l-au iubit și inspirat pe Brâncuși? Art Safari le prezintă într-o expoziție de excepție, deschisă din 18 septembrie

Adorat și adulat de femeile care-i treceau pragul, Brâncuși le-a purtat un respect deosebit, ridicându-le la nivel de figuri emblematice ale feminității, transpuse de el în sculpturi binecunoscute, în fotografii și în filme – ultima sa pasiune. „Brâncuși și muzele sale” este o invitație inedită într-o incursiune în intimitatea lui Constantin Brâncuși și a relațiilor sale cu femeile care i-au devenit prietene, iubite și muze inspiratoare într-o perioadă bogată de creativitate. Expoziția este curatoriată de Doina Lemny și va putea fi văzută în perioada 18 septembrie – 20 decembrie 2026, la Art Safari New Museum, în Amzei 13, București.

Brâncuși era rareori singur în atelierul său din Paris. Artiste, scriitoare, dansatoare, galeriste obișnuiau să îi treacă pragul, enumerându-le aici pe baroana Renée Irana Frachon (modelul Muzei adormite), Margit Pogany (modelul operei cu același nume, Dra Pogany), Lizica și Irina Codreanu, artista și scriitoarea Nancy Cunard, poeta Mina Loy, dansatoarele Marthe Lebherz, Florence Meyer, Marina Şaliapin, cât și ultima parteneră a artistului, pianista de origine britanică Vera Moore.

Brâncuşi le respecta pe toate, le însoţea în plimbări prin Paris, la vernisaje şi la spectacole, le oferea flori şi le dădea sfaturi de viaţă. Ele făceau parte din universul atelierului, unde se reuneau cei mai importanţi artişti ai avangardei.

Expoziția pe care Art Safari o organizează în Anul Constantin Brâncuși recreează universul feminin din jurul artistului și este inedită tocmai printr-un bogat ansamblu de fotografii realizate de Brâncuși, filme, corespondențe, afișe, documente personale și, mai cu seamă, obiecte (rochii, bijuterii) care au aparținut acestor muze și sculpturi emblematice, provenind din colecţii private şi muzee, precum și prin sculpturi emblematice. Mai mult, în premieră mondială, se prezintă cu această ocazie un ansamblu inedit de 40 de fotografii originale de Brâncuși, identificate recent de Doina Lemny, acum aflate în colecția Universității de Arte din Cluj.

Expoziţia îşi are ca sursă cartea curatoarei Doina Lemny, Muzele lui Brâncuşi publicată în Franţa în 2023 şi care va apărea cu această ocazie în traducere românească la editura Vremea și se va lansa la Art Safari. Doina Lemny este istoric de artă și una dintre cele mai reputate voci internaționale în cercetarea operei lui Constantin Brâncuși. A lucrat mai bine de două decenii la Centrul Pompidou din Paris, unde a curatoriat primele expoziţii tematice la galeria atelierului Brâncuși, și este autoarea mai multor volume dedicate sculptorului și cercului său de prieteni.

Cine au fost femeile care i-au fost muze și cum i-au inspirat creația

Iubite, unele îndeplinind și rolul de secretare, precum dansatoarea elveţiană Marthe Lebherz şi pianista englezoaică Vera Moore, nu l-au inspirat pentru o anume operă. Au rămas, însă, în arhive prin bogata corespondenţă purtată cu sculptorul.

În schimb, prietene ca pictoriţa maghiară Margit Pogány, colecţionara Léonie Ricou, Eileen Lane, baroana Renée-Irana Frachon, Agnes E. Meyer – soţia patronului jurnalului The Washington Post, ea însăşi militantă feministă, împreună cu cele patru fiice ale sale, dintre care Florence îi era cea mai apropiată lui Brâncuși –, artista şi scriitoarea Nancy Cunard – toate au inspirat opere de referinţă în sculptura secolului al XX-lea.

În jurul acestor relații au apărut și o serie de legende, așa cum a fost și presupusa poveste de dragoste dintre Brâncuși și prințesa Marie Bonaparte. Artistul n-a întâlnit-o niciodată, dar personalitatea ei a inspirat una dintre sculpturile sale renumite – Prințesa X. O altă legendă este presupusa poveste de iubire dintre Brâncuși și Maria Tănase, pe care a întâlnit-o o singură dată, la Expoziția Universală de la New York, în 1939, și alături de care apare (doar) într-o fotografie.

40 de fotografii originale realizate de Brâncuși, expuse pentru prima dată

În premieră mondială, se prezintă cu această ocazie un ansamblu inedit de 40 de fotografii originale de Brâncuși, scoase la lumină și identificate de Doina Lemny în colecția Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Fotografiile provin din arhiva scriitoarei Otilia Cosmuța-Bölöni, una dintre cele mai fidele prietene ale lui Brâncuși încă din primii săi ani parizieni – cea care i l-a prezentat pe Rodin și care i-a făcut cunoștință cu primele sale muze, Margit Pogany și baroana Renée-Irana Frachon. Cele 40 de fotografii au fost donate Universității printr-un intermediar, doctorul Nicolae Maior din Oradea, la dorința moștenitoarei Otiliei.

Ce expoziții mai vedem în sezonul 2 din 2026 la Art Safari New Museum

Alături de expoziția „Brâncuși și muzele sale”, Art Safari New Museum – ediția 19 propune și alte expoziții de excepție: „Război și pace”, un eseu vizual despre felul în care arta românească a consemnat, de-a lungul secolelor, conflictul și pacea, realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României; „Pop Art. Lumea în culori”, o incursiune în universul mișcării Pop Art, de la Andy Warhol și Roy Lichtenstein până la Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Takashi Murakami și Damien Hirst; expoziția interactivă „Noua climă. Suntem pregătiți?” powered by Fundația Omniasig, dedicată fenomenelor meteo extreme; precum și expozițiile temporare „Cristian Mungiu. Fjord, fotografii” și „Arta de a trăi prânzul”, realizată în parteneriat cu Edenred.

Expozițiile pot fi văzute în perioada 18 septembrie – 20 decembrie 2026, la Art Safari New Museum, în Amzei 13, București. Biletele cu 50% reducere sunt disponibile până pe 18 septembrie pe artsafari.ro.

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