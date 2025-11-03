Cine dintre candidații la Primăria Capitalei este mai hotărât să ne scoată din mașina personală?

Într-un oraș în care sunt mai multe mașini înmatriculate decât locuințe, singura soluție viabilă pentru a crește mobilitatea urbană o reprezintă descurajarea mersului cu autoturismul personal. Cât de hotărâți sunt principalii 3 candidați la Primăria Capitalei să ne scoată din propriile mașini și să ne convingă să alegem transportul în comun sau alte mijloace alternative? O comparație între Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă pe acest subiect poate fi citită în ediția de marți, 4 noiembrie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”. Pentru a citi articolul trebuie să vă abonați.

Un bulevard nou, care unește alte două bulevarde aglomerate ale Bucureștiului, Timișoara și Prelungirea Ghencea, ar trebui să fie o bucurie pentru locuitorii din zonă. Strada Valea Largă are 1,5 kilometri și poate fi considerată o bijuterie a infrastructurii rutiere: două benzi pe sens, cu un spațiu verde între acestea de 4,4 metri, piste de bicicletă, mulți copaci pe margine, mobilier stradal modern. A fost început de Primăria Sectorului 6 în 2021 și a fost (aproape) terminat în toamna lui 2024. Este singurul bulevard construit de la zero în București după 1989.

La scurt timp după inaugurare, locuitorii din Prelungirea Ghencea au constatat însă că, în loc să se îmbunătățească, traficul s-a înrăutățit. Noua arteră rutieră aduce și mai multe mașini pe o stradă deja foarte aglomerată, aflată, la rândul său, în curs modernizare.

Deși nu aceasta a fost intenția, Valea Largă este o veritabilă invitație la mers cu mașina personală, într-un oraș care are mai multe autoturisme pe străzi decât poate suporta.

În 2021, raportul autoturisme versus locuințe în București și Ilfov era 1,25 / 1. Mai exact, la 1,6 milioane mașini înmatriculate reveneau 1,3 milioane locuințe. Nu am găsit un raport mai nou, dar probabil că lucrurile nu s-au schimbat semnificativ de atunci. Exemplul mașinilor de pe „Valea Largă” este unul facil, dar care poate fi extrapolat la nivelul întregului București.

Pentru Primăria Capitalei vor fi alegeri pe 7 decembrie și avem trei mari favoriți: Daniel Băluță (PSD) – actualul primar de la Sectorul 4, Ciprian Ciucu (PNL) – edilul Sectorului 6 și Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor. Ultimul sondaj îl dă pe Ciucu pe locul 1, altele pe Băluță.

În orice caz, dacă nu se întâmplă ceva excepțional, viitorul primar al Capitalei va fi unul din cei trei. Pentru că mă interesează în principal problema mobilității urbane din București am vrut să văd cum se raportează fiecare dintre cei trei candidați cu șanse la descurajarea folosirii mașinii personale. M-am bazat pe declarațiile publice, dar și pe măsurile concrete luate de aceștia. Unde nu am găsit singur informații, am cerut ajutorul ChatGPT.

Rezultatul experimentului poate fi citit în ediția de marți, 4 aprilie, a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”, alături de alte subiecte.