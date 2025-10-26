Băluță și Ciucu, pe primele locuri în ultimul sondaj privind bătălia pentru Primăria Capitalei / Cât au Cătălin Drulă și independenta Anca Alexandrescu

Un sondaj realizat de Avangarde publicat duminică indică o cursă strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei, primii patru candidați pentru alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie fiind într-un interval de doar nouă procente.

Potrivit cercetării sociologice, pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Pe locul al treilea se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 18%, urmat îndeaproape de independenta Anca Alexandrescu. Aceasta, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS unde Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă, a anunțat joi că „99%” va candida.

Ei sunt urmați de Cristian Popescu Piedone (8%), Vlad Gheorghe de la partidul DREPT (4%), Ana Ciceală de la SENS (3%) și independentul Virgil Alexandru Zidaru (2%)

Ce au arătat alte sondaje

Un sondaj CURS de duminica trecută îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.

În barometrul CURS precedent, publicat pe 24 august, Băluță era cotat cu 24%, Drulă cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu aveau câte 11%.

Tot atunci, PNL a prezentat un sondaj INSCOP în care actualul primar al Sectorului 4 apărea tot în fruntea clasamentului, indiferent de scenariul testat pentru candidatura AUR – fie cu George Simion, fie cu Anca Alexandrescu.