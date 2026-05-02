Cine era schiorul care a murit în avalanșa din Bucegi. „Unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului”

Schiorul care a decedat sâmbătă, după ce a fost surprins de o avalanșă în zona Văii Coștilei din Munții Bucegi, era locotenent-colonel Dan Colniceanu, în vârstă de 35 de ani, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, a anunțat IGSU într-un comunicat.

Dan Colniceanu era absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri, și „și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Brașov”, a scris Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

„A fost unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, un profesionist desăvârșit și un camarad respectat de toți cei care au avut onoarea să îi fie alături”, a declarat IGSU.

„Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”

Reprezentanții inspectoratului spun că muntele a fost „marea pasiune” a lui Dan Colniceanu, „locul pe care l-a iubit enorm și unde și-a găsit mereu echilibrul, puterea și chemarea”.

„L-a cunoscut cu răbdare, l-a respectat cu smerenie și l-a urcat cu curaj, făcând din această legătură o parte definitorie a vieții sale. Tot muntele, locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost și ultimul drum”, a mai scris IGSU.

Inspectoratul a spus că moartea lui Dan Colniceanu „lasă un gol imens în sufletele colegilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut”.

„Va rămâne în memoria noastră ca un om de o rară noblețe, un salvator devotat și un iubitor al muntelui până în ultima clipă. Drum bun către stele, prieten drag! Să ne veghezi de acolo, de sus! Suntem alături de familie și le dorim putere pentru a depăși acest moment extrem de greu pentru noi toți”, a conchis IGSU.

Dan Colniceanu era alături de alte două persoane, sâmbătă, la schi off-piste pe Valea Coștilei, când au fost surprinși de o avalanșă.

Celelalte două persoane din grup au fost preluate de către salvamontiști pentru a fi coborâte de pe munte, a precizat Șeful formației Bușteni din cadrul Salvamont Prahova, Sergiu Frusinoiu, pentru Agerpres.

Foto: Anna Dudko | Dreamstime.com