Cine este Daniel Zamfir, pesedistul care spune că Bolojan nu este de neînlocuit și care vrea ca Diana Buzoianu să fie dată afară de la Ministerului Mediului

Senatorul Daniel Zamfir, lider al grupului PSD de la Senat, a declarat, luni, că nimeni nu este de neînlocuit, nici Ilie Bolojan, iar coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a fost întrebat luni, la Parlament, cum afectează populaţia concedierea a 13.000 de persoane angajate în administraţia publică locală.

”Inclusiv cei angajaţi în administraţia publică locală sunt cetăţeni ai României şi orice concediere afectează un om. Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii, să zic, de competenţă, dacă vreţi şi nu vă place lucrul ăsta. Trebuie, pe scurt, să plece oamenii leneşi şi ineficienţi şi să rămână cei care, într-adevăr, îşi fac treaba. Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluţie. Şi aţi avut aici atâtea exemple pe care le-au dat cei din administraţie, primarii, de la toate partidele politice. N-a fost vorba de culoarea politică, toţi primarii, fie de la PSD, PNL şi chiar USR, au fost împotriva acestui mecanism”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, la Parlament, potrivit News.ro.

Senatorul a fost întrebat dacă această coaliţie ar supravieţui şi fără Ilie Bolojan premier, cu un alt premier.

”Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, a spus Daniel Zamfir.

El a afirmat că firesc ar fi să fie un premier de la PNL, pentru că aşa este acordul coaliţiei, în prima parte, premierul să-l dea PNL şi în următoarea perioadă să-l dea PSD.

Vrea ca Diana Buzoianu să fie dată afară de la Ministerului Mediului

Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, luni, despre ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), că prin faptul că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale arată că este rău intenţionată şi, din punctul lui de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru. Ea a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, la moţiunea simplă de miercuri, din plenul Camerei Deputaţilor, scrie News.ro.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că a invitat-o luni la Comisia Economică pe Ministru Mediului, Diana Buzuianu, pentru a explica ”motivele pentru care întârzie acordarea avizului de mediu pentru finalizarea celor patru hidrocentrale, care sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgenţă, el arătând că au fost de asemenea şi două decizii CSAT care au hotărât ca aceste obiective de importanţă strategică pentru România să fie finalizate.

”Doamna Buzuianu evită să acorde avize de mediu. Din păcate, prin această atitudine, fie din neştiinţă, fie din reavoinţă, ministrul Mediului arată că este rău intenţionat şi, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru. Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT şi (..) sunt obiective care asigură stabilitatea Sistemului Energetic Naţional şi, nu în ultimul rând, asigură un preţ mai mic al energiei electrice pentru cetăţeni, dincolo de faptul că reprezintă energie ieftină şi verde. Aşadar, repet, doamna ministru, din punctul meu de vedere, nu mai are ce căuta în această funcţie”, a precizat Daniel Zamfir.

Cine este Daniel Zamfir

Senatorul Daniel Cătălin Zamfir este membru al PSD din ianuarie 2020, când întrarea sa în partid a fost anunțată de președinta organizației București de atunci, Gabriela Firea.

Zamfir se afiliase cu câteva luni înainte, în septembrie 2019 grupului PSD din Senat, motivul invocat de acesta fiind păstrarea funcției de președinte al Comisiei Economice, în urma destrămării grupului ALDE la Senat.

Înainte de PSD și ALDE, Daniel Zamfir a fost membru PNL și PD. El a fost deputat în perioada 2012 – 2016 și acum este la al treilea mandat de senator.

El s-a remarcat și prin mai multe proiecte controversate, inclusiv unul de plafonare a dobânzilor la credite, pe care l-a retras în cele din urmă.

Zamfir este soțul jurnalistei de televiziune Oana Stancu Zamfir, de la Antena 3.

Senator PNL, despre amenințările PSD privind retragerea sprijinului pentru Bolojan: „Gușisme”

Întrebat, luni, de jurnaliștii prezenți la Parlament ce părere are despre atacurile din ultima perioadă ale Partidului Social Democrat la adresa lui Ilie Bolojan, senatorul PNL Vasile Blaga a răspuns: „Trebuie să ne mai așteptăm la astfel de declarații până are loc congresul PSD”.

Despre înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, Blaga a spus că „nu s-a pus niciodată problema și nici nu se va pune în PNL”.

Întrebat despre varianta ca PSD să propună un alt premier, nume din interiorul partidului, Vasile Blaga a spus că PNL nu va fi de acord cu „gușisme și alte minuni de genul ăsta”.