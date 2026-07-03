Cine este femeia din spatele atentatului cu bombă din Monaco. „Legături cu crima organizată”

Anchetatorii au identificat-o pe femeia despre care se credea inițial că este un bărbat, care a plasat bomba în fața clădirii oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev din Monaco. Conform Le Parisien, femeia se numește Anastasia B., în vârstă de 39 de ani.

Femeia a încercat să-și ascundă identitatea sub „o pălărie neagră de pescuit”.

La trei zile după atacul cu colet-capcană care i-a vizat pe omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, pe soția sa și pe fiul său în Monaco, anchetatorii din Monaco și Franța au identificat-o pe femeia care a plasat bomba în fața intrării de la clădirea rezidențială de pe Rue du Révérend-Père Louis Frulla, de-a lungul graniței cu Franța.

Aceasta este o cetățeană ucraineană, rezidentă în Germania, și este „cunoscută pentru legăturile sale cu crima organizată”.

Joi seara a fost emis un mandat de căutare nivel roșu al Interpolului, pentru a facilita arestarea suspectei, care locuiește în Frankfurt, Germania.

Conform informațiilor Le Parisien, Anastasia B. nu a fost reținută până acum, întrucât nu se afla la adresa cunoscută. Căutarea „femeii cu pălăria neagră de pescuit” este în curs de desfășurare.

Cine este Vadim Ermolaev

Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev se afla cu soția sa în momentul atacului. Starea cuplului este critică la spital. Copilul lor, un băiat de 13 ani, a fost, de asemenea, rănit.

Vadim Ermolaev a fost inclus pe lista celor mai bogați oameni din Ucraina. Om de afaceri și investitor născut în Dnipro, acesta a fost director general al Alef Group și dezvoltatorul unor proiecte imobiliare majore din Dnipro. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot, notează Kyiv Independent.

Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC), promulgată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Sancțiunile l-au supus pe multimilionar la înghețarea activelor și obligându-l să înceteze toate operațiunile financiare în Ucraina pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit SBU, motivul restricţiilor a fost activitatea sa în domeniul alcoolului din Crimeea ocupată, unde companiile plăteau impozite la bugetul Federaţiei Ruse.