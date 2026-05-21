Care este firma care a făcut mentenanța la liftul care a căzut în gol la Palatul CFR. Câte lucrări a avut luna trecută

O firmă din sectorul 1 al Bucureștiului a făcut mai multe reperații în luna aprilie la lifturile din Palatul CFR, unde are sediul Ministerul Transporturilor.

Grup Exploatare și Întreținere CFR SA, o societate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, a avut mai multe contracte cu o firmă din Capitală pentru mentenanța lifturilor din sediul central din București, scrie publicația locală Buletin de București.

Este vorba despre Kronlift SRL deținută de Jean-Louis Arsenie. Reprezentanții firmei au refuzat să comenteze accidentul joi și au susținut că au depus o sesizare la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR).

Șapte persoane se aflau în liftul care s-a prăbușit. Cinci persoane au fost transportate la spital. Liftul a căzut „câteva etaje”, potrivit Ministerului Transporturilor. Nu este clar, pentru moment, de la ce înălțime a căzut ascensorul.

Grup Exploatare și Intreținere Palat C.F.R. a mai precizat, după accident, că în urmă cu o zi, pe 20 mai, au fost făcute lucrări de revizie la liftul care a căzut în gol. Au fost înlocuite integral cablurile de tracțiune.

Ce lucrări a făcut Kronlift SRL

Firma Kronlift SRL a realizat, în luna aprilie, mai multe reparații la ascensoarele din Palatul CFR, iclusiv o revizie generală a lifturilor de la porțile A, E și G.

Fiecare revizie a fost facturată cu circa 2.100 de lei, potrivit contractul încheiat. În total, Kronlift SRL a primit 10.000 de lei.

Conform unui document care centralizează facturile plătite de societatea publică însărcinată să administreze Palatul CFR, ultima reparație făcută de Kronlift SRL a fost pe 18 mai, în baza unei facturi în valoare de 2.600 de lei.

Potrivit celui mai recent bilanț fiscal, pentru 2024, firma a înregistrat un profit 940.000 de lei și o cifră de afaceri de mai mult de 23 de milioane de lei, echivalentul a 4,6 milioane de euro.

Kronlift SRL, împrumut pentru PUSL

Kronlift SRL a împrumutat Partidul Umanist Social Liberal, fondat de Dan Voiculescu, cu circa 395.000 de lei, potrivit Buletin de București.

Documentul care arată împrumutul este semnat de fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu.

Avocatul Daniel Ionașcu era președintele executiv al PUSL în 2022. Grațiela Gavrilescu se află acum în forul de conducere al partidului fondat de Dan Voiculescu.

Gavrilescu a fost aleasă președinte al Biroului Executiv PUSL în februarie 2026.

Ea a obținut un mandat la Camera Deputaților, în decembrie 2024, pe listele PSD.