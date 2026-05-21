Incident la Ministerul Transporturilor. Un lift s-a prăbușit, mai multe persoane rănite

Incidentul a avut loc joi dimineața la Palatul CFR, unde are sediul Ministerul Transporturilor, transmite Antena 3 CNN. Clădirea era monument istoric. Potrivit primelor informații, mai multe persoane au fost rănite.

Pompierii au intervenit la Palatul CFR de pe Bulevardul Dinicu Golescu din Capitală, după căderea cabinei unui lift în gol, a transmis ISU București-Ilfov.

În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din ascensor.

O persoană care a acuzat dureri la gleznă primește primul ajutor.

Salvatorii au Intervenit cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere.

În acest moment sunt 3 persoane care vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, potrivit ISU București-Ilfov.

Victimele din lift sunt angajați ai Metrorex și reprezentanți ai unei bănci, potrivit Antena 3 CNN.

Știre în curs de actualizare.