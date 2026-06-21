Cine este Gabriela Horga, numele nou din lista de vicepreședinți ai lui Ilie Bolojan

În vârstă de 40 de ani, șefa Comisiei de Buget din Senat, Gabriela Horga candidează la o funcție de vicepreședinte pe lista lui Ilie Bolojan la congresul de duminică de la Romexpo.

Congresul Extraordinar al PNL s-a reunit duminică pentru a decide noua structură de conducere și pentru a alege președintele partidului și echipa sa, singurul care și-a înregistrat candidatura fiind actualul șef al formațiunii, Ilie Bolojan.

Horga face parte din lista lui Bolojan pentru conducerea partidului care îi mai include pe Dan Motreanu, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru și Florin Roman.

„Sunt membră a PNL de 20 de ani, de la vârsta de 21 de ani. Am crescut în acest partid și am parcurs toate etapele de implicare: de la vicepreședintă a organizațiilor naționale de studenți și tineret, până la structurile naționale de conducere. Am ocupat de două ori funcția de secretar general adjunct al PNL și am participat, alături de colegi, la numeroase campanii electorale și proiecte importante pentru PNL. Vin în această echipă cu experiența acumulată în mediul academic, în Parlament și în autorități de reglementare.

Sunt conferențiar universitar la FABIZ – ASE București, senator și președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat. Activitatea mea s-a concentrat asupra politicilor fiscale, sprijinirii antreprenoriatului și IMM-urilor, dezvoltării sectorului financiar și a pieței de capital. Am avut, de asemenea, responsabilități executive ca vicepreședintă a Autorității de Supraveghere Financiară, responsabilă de piața de capital, și ca secretar de stat cu atribuții în domeniul finanțelor publice și fiscalitate”, s-a caracterizat într-o postare pe Facebook cea care va ocupa una dintre cele opt funcții de vicepreședinte în PNL, potrivit Agerpres.

Șefa Comisiei de Buget din Senat

Gabriela Horga are 40 de ani, este din Târgoviște și este senatoare de Dâmbovița. președinta Comisiei de buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital din Senat.

În 2020-2023 a fost deputat, vicepreședinta Comisie de buget, finanțe, bănci din Camera Deputaților, potrivit paginii sale de pe Wikipedia.