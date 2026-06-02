Cine este generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Armatei Române, vizat de DNA

Generalul Gheorghiță Vlad, șef al Armatei Române în ultimii doi ani și jumătate, audiat marți la DNA în calitate de suspect într-un dosar privind presupuse angajări ilegale, a ieșit în evidență prin multe luări de poziție pe tema războiului din Ucraina, a modificărilor legislative privind doborârea dronelor și a legilor care permit pregătirea populației și a rezervelor militare pentru un potențial conflict.

Generalul-locotenent Vlad Gheorghiță are 56 de ani și a fost numit șef al Statului Major al Apărării în noiembrie 2023. Înainte, din august 2022, a fost locţiitor al şefului Statului Major.

Militant activ pentru pregătirea populației pentru un conflict cu Rusia

La scurt timp după preluarea funcției de șef al Armatei, generalul Vlad a declarat că populația României trebuie să fie pregătită pentru un eventual conflict cu Rusia în cazul în care războiul din Ucraina se va sfârși printr-o înfrângere a forțelor de la Kiev.

„Da, populația României, la fel ca întreaga populație din Uniunea Europeană, din Europa, trebuie să se îngrijoreze și trebuie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătiți. Eu, personal, nu neapărat ca militar, consider că Federația Rusă nu se va opri aici. Dacă va câștiga în Ucraina, principala țintă va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni în Balcanii de Vest”, declara Gheorghiță Vlad la Europa Liberă.

Totodată, el a militat pentru schimbarea cadrului legal pentru a putea fi doborâte pe timp de pace dronele care pătrund în spațiul aerian al României.

O altă poziție importantă vizează direct pregătirea populației civile. Șeful Armatei susține introducerea unui serviciu militar voluntar și programe de instruire pentru tineri. El a contribuit la demararea programelor de formare a rezerviștilor voluntari care să completeze rezerva operațională a armatei.

„Avem o rezervă operațională îmbătrânită, nu avem programe coerente pentru pregătirea populației. Tinerii noștri nu sunt educați de pe băncile școlii în spiritul patriotic, cum am fost învățați cei de vârsta noastră. Dar n-o spun cu reproș. Noi trebuie să găsim instrumentele necesare pentru, repet, a avea o populație pregătită și o societate rezilientă”, spunea Vlad.

Generalul a vorbit și despre problemele interne ale sistemului militar. El a recunoscut deficitul mare de personal și lipsa de atractivitate a carierei de soldat și a pus accent pe starea precară a industriei naționale de apărare. El susținea că aceasta trebuie reformată pentru a produce muniție și tehnică de calibru NATO și să asigure un stoc suficient în eventualitatea unui conflict.

În timpul mandatului său ca Șef al Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad a colaborat cu trei miniștri ai Apărării: Angel Tîlvăr (PSD), Ionuț Moșteanu (USR) și Radu Miruță (USR).

Comandant al Divizie 2 Infanterie

În perioada februarie 2020-august 2022, Vlad a fost locțiitor pentru operații și instrucție al șefului SMAp, conform CV-ului său.

În perioada august 2017 – februarie 2020, a fost comandant al Diviziei 2 Infanterie„Getica” Buzău, iar între 2016-2017 s-a aflat la comanda Centrului Naţional de Instruire Întrunită„Getica” din Cincu.

Între anii 2005-2014 a ocupat diferite funcții: comandant al Batalionului 631 Tancuri, şef al planificării în Serviciul Operativ la Statul Major al Forţelor Terestre, şef al informaţiilor la Componenta Operaţională Terestră şi comandant al Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”.

În 2007, a participat ca ofiţer de stat major în cadrul Comandamentului Multinaţional al Forţei în Irak.

Ofițer de tancuri

A absolvit Liceul Militar„Dimitrie Cantemir” în anul 1988, Şcoala Militară de ofiţeri activi de Tancuri din Piteşti în anul 1991 şi şi-a început cariera în funcţia de comandant de pluton tancuri la Regimentul 22 Tancuri în Bucureşti.

A urmat diferite forme de studii şi de pregătire, printre care se numără cele ale Facultăţii Interarme a Academiei de Înalte Studii Militare (absolvite în anul 2002), curs de Sisteme de Comunicaţii şi Informatică – Ede, Olanda, curs postuniversitar la Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti, curs de Operaţii de Menţinere a Păcii– Oberammergau, Germania, master în Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Universitatea„Lucian Blaga” – Sibiu, precum şi master în Studii Strategice, U.S. Army War College – Carlisle, SUA.

Este decorat cu: Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, Emblema de Merit clasa a III-a „În Serviciul Armatei României”, Emblema de Merit clasa a I-a „În Serviciul Păcii”, Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării, Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene, Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Emblema de Onoare a Resurselor Umane, Emblema de Onoare a Logisticii.