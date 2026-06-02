Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, audiat acum la DNA

Șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, s-a prezentat marți dimineață la DNA, secția militară, pentru a fi audiat de procurori.

Informația a fost confirmată pentru HotNews de surse din cadrul DNA. Nici instituția anticorupție, niic MApN nu a transmis până acum niciun fel de informații oficiale legate de motivul venirii șefului Armatei la DNA.

Generalul Gheorghiță Vlad a venit la audieri în ţinută civilă şi însoţit de avocat. Acesta nu a făcut declarații jurnaliștilor legate de motivul prezenţei sale la DNA militar, potrivit imaginilor transmise de televiziuni.

Potrivit Antena 3 CNN, Gheorghiță Vlad a fost citat la audieri într-un dosar în care sunt cercetate fapte de abuz în serviciu și trafic de influență în legătură cu încheierea unor contracte.

G4media și Digi24 relatează, citând surse, că sunt verificate procedurile unor concursuri de angajare în Armată.

Audierea generalului Gheorghiță Vlad vine într-un moment delicat pentru Armata Română: drona rusească care s-a prăbușit și a explodat într-un bloc de locuințe din Galați și pe care forțele aeriene nu au doborât-o.

Generalul Gheorghiţă Vlad a fost învestit ca şef al Statului Major al Apărării în 30 noiembrie 2023, succedându-l pe generalul Daniel Petrescu.

Anterior, a fost locţiitor al şefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deţinut funcţia de locţiitor pentru operaţii şi instrucţie în aceeaşi instituţie.