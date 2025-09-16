Cine este judecătoarea filată timp de patru luni în dosarul Călin Georgescu: „Am stat cinci ore de vorbă cu el”, „a fost crescut de niște oameni grei” / Georgescu își dorea să fie ministra Justiției dacă el ar fi câștigat alegerile

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara este magistratul cercetat pentru favorizarea infractorului în cazul Călin Georgescu, se arată în rechizitoriu. A fost monitorizată timp de patru luni, inclusiv în biroul de la instanță. La finalul anchetei, procurorii au dispus clasarea, motivând că judecătoare se limitase în a-l asculta pe Călin Georgescu. Adriana Stoicescu a recunoscut la audieri că în 2019 a avut o întâlnire cu Călin Georgescu, însă a declinat invitația de a intra în politică. Marți după-amiază, magistratul a reacționat pe Facebook: „Trăim într-o lume a şerpilor care, pentru a fi pe placul stăpânilor, îşi vând ultima brumă de demnitate”.

Parchetul General a cerut supravegherea tehnică a judecătoarei Adriana Stoicescu în dosarul Georgescu, solicitarea fiind aprobată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Mandatele de supraveghere, puse în aplicare începând cu 15 ianuarie, au fost prelungite succesiv până la începutul lunii mai. Magistratul a fost supravegheat audio-video inclusiv în biroul din cadrul Curții de Apel Timișoara, unde își desfășoară activitatea, potrivit rechizitoriului Parchetului General.

Monitorizarea judecătoarei Stoicescu a încetat pe 3 mai, însă procurorul de caz a dispus amânarea informării acesteia despre supraveghere până la terminarea urmăririi penale în cauză.

Pe 29 august, parchetul a solicitat și obținut de la Înalta Curte un mandat special de supraveghere a judecătoarei Stoicescu. Timp de 48 de ore anchetatorii au avut acces la laptopul acesteia, respectiv două stick-uri de memorie. Procurorii urmăreau legătura dintre magistratul Adriana Stoicescu și Călin Georgescu.

A recunoscut întâlnirea cu Georgescu

Audiată în calitate de martor, Adriana Stoicescu a declarat că în anul 2019 a fost contactată de Călin Georgescu care a insistat să aibă o întâlnire, lucru care s-a și întâmplat.

Georgescu i-a propus judecătoarei Stoicescu să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, însă aceasta a refuzat. Ulterior, în cursul aceluiași an, cei doi au mai avut o întâlnire, însă Adriana Stoicescu a refuzat din nou propunerea de a intra în politică.

„Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu”, au reținut în procurorii în actul de sesizare.

Judecătoarea Adriana Stoicescu a relatat despre întâlnirile avute cu Georgescu în 2019 și unei jurnaliste, și ea audiată de procurori.

Jurnalistă audiată de procurori

„Martora a mai precizat că, în data de 14 februarie 2025, s-a întâlnit cu judecătoarea Stoicescu Adriana, la o cafenea pentru o discuție amicală, iar printre subiectele abordate au fost și candidatura lui Georgescu Călin și anularea alegerilor prezidențiale. În cadrul acestei discuții, martorei i s-a comunicat faptul că, în urmă cu câtiva ani, Georgescu Călin i-a făcut propunerea de a intra în politică, dar judecătoarea Stoicescu Adriana a refuzat-o. Martora a mai susținut că judecătoarea Stoicescu Adriana avea o legătură mai apropiată cu unul dintre avocații lui Georgescu Călin, motiv pentru care s-a oferit să intermedieze o întâlnire între avocat și martoră, în scopul realizării unui interviu jurnalistic, dar până în prezent nu s-a concretizat”, s-a mai reținut în actul de sesizare.

Pe 29 august, procurorii au efectuat o percheziție la domiciliul jurnalistei Petrovici Georgeta Cătălina, de unde au ridicat un laptop și două memory stick-uri. Pe unul dintre acestea, a fost identificată înregistrarea discuției dintre judecătoare și jurnalistă.

Discuția dintre magistrat și jurnalist: Georgescu, „crescut de niște oameni grei”

„Datele informatice identificate reprezintă o discuție purtată de către martorul Stoicescu Adriana cu martorul Petrovici Georgeta, revelatoare sub aspectul existenței unei interacțiuni între magistratul judecător și inculpatul Georgescu Călin, din care rezultă că aceasta urma să aibă un rol fundamental în agrenajul instituțional imaginat de către candidatul la alegerile prezidențiale, după preluarea pârghiilor de putere. Astfel, aspectele ce se desprind din economia conversației, concordante cu cele relatate de martorul Stoicescu Adriana, certifică faptul că în anul 2019, a avut loc o întâlnire fizică, personală între aceasta și inculpatul Georgescu Călin, care a durat circa 5 ore”, se menționează în rechizitoriu.

La întâlnirea dintre Adriana Stoicescu și Călin Georgescu a asistat și soția acestuia, Cristela, care a încercat să o convingă să accepte funcția de Ministru al Justiției într-un Guvern ce se va forma după ce el va câștiga alegerile prezidențiale.

„A venit la un moment dat cu nevastă-sa, tipa de o modestie fantastică, foarte modestă, foarte mult bun simț, extraordinară, și m-a luat așa frontal, da cum când o să fiu președintele României o să accept să fiu ministrul justiției?… ”, este un pasaj din înregistrarea discuției dintre judecătoarea Stoicescu și jurnalista Petrovici.

„Ce este extrem de relevant de extras din această conversație este faptul că inclusiv martorul Stoicescu Adriana a avut reprezentarea că planul elaborat de către inculpat a fost unul foarte laborios, scrupulos planificat și executat, cu etape precise, o desfășurare temporală adecvată, sprijin susținut și de specialitate, astfel încât reușita sa să fie viabilă (”…El a fost pregătit de cu totul și cu totul altă forță, nu are legătură de ce e în țară. Deci, el a fost crescut de niște oameni grei… și chestia lui a fost pregătită de mult, asta este convingerea mea…”.), notează procurorii în actul de sesizare.

Clasarea

La finalul cercetărilor, procurorii au dispus soluția de clasare în privința Adrianei Sotoicescu, subliniind că „nu a acționat în niciun moment într-un mod nepermis și circumscris sferei ilicitului penal”, iar „manifestările de conduită exteriorizate de către magistratul judecător nu se circumscriu tipicității obiective a infracțiunii de favorizarea făptuitorului”

S-a mărginit, subliniază parchetul în actul de acuzare, „la a asculta conceptele și principiile care stau la baza filosofiei politice și ideologice a candidatului Georgescu Călin, având un ton general aprobator la adresa acestuia și percepându-l ca pe o persoană modestă, chiar dacă a identificat o serie de derapaje exhibate de-a lungul timpului”.

Reacția judecătoarei: „Despre oameni și șerpi”

După anunțul Parchetului General, privind trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și a celorlalți 21 de inculpați, judecătoarea Adriana Stoicescu a reacționat într-o postare pe Facebook, în care face aluzie la trădare.

„Oamenii şerpi sunt senzaţionali. Te înconjoară cu atenţie şi te copleşesc cu grijă. Sunt atenţi, sunt empatici, sunt mereu prezenţi. Generoşi în gesturi calde şi plini ochi de preocupare pentru binele tău, se insinuează şi te îmbrăţişează. Sunt calzi şi senini. Şi iubitori. Apoi, îţi dau sărutul lui Iuda. Apoi te vând pe 30 de arginţi, doar pentru că le place. Trăim într-o lume a şerpilor cu care bei o cafea, liniştită şi senină, crezând că eşti cu un prieten. Trăim într-o lume a şerpilor care, pentru a fi pe placul stăpânilor, îşi vând ultima brumă de demnitate”, a scris judecătoarea Stoicescu.

Călin Georgescu a fost trimis marți în judecată, alături de Horațiu Potra și alți 20 de membri ai grupării acestuia din urmă, fiind acuzat complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.